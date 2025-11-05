Top 10 News: ଆସାନ୍ତାକାଲି ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ୨ ବିଜେପି CM, ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ପନ୍ତ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ବରିଷ୍ଠ ଚୟନ କମିଟି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
5 November Top 10 News Headlines: 1. Nuapada Election Rally: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ନିକଟତର ହେଉଛି ପ୍ରଚାର ସେତିକି ଜୋରଦାର ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ବିଜେପି ଏହାର ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏ ଯୋଗ ଦେବେ।
2. Jatra Icon Devi Prasad Rath Passes Away: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ଦେବୀ ରଥଙ୍କ ଆଜି ଜଗତସିଂପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଗାଁରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ରଥଙ୍କୁ ୭୧ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଜଗତସିଂହପୁରର ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
3. Bharat Mala Road Accident: ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଝରିଗାଁ ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
4. Subhadra Shakti Mela Bhubaneswar: ଇଡକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ମିଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି। ମିଲେଟ୍ ପୋଡ଼ପିଠା, କ୍ଷୀର ଗଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଗି ଲାଡୁ, ମିଲେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍, ବାଜରା ଦୋସା ମିକ୍ସ, ଫକ୍ସଟେଲ୍ ନୁଡଲ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଶିଶୁ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭିଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି।
5. Bihar Election 2025: ବିହାରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୧୨୧ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିହାରର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଆସନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
6. Rahul Gandhi Vote Chori Allegations: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୫ ଲକ୍ଷ ନକଲି ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୋରି କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଗଣନା ସମୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ।
7. EC on Rahul Gandhi Allegations: ବୁଧବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହରିୟାଣାର ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଭିତ୍ତିହୀନ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦଳର ବୁଥ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅପିଲ୍ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଭୋଟ ଦେବାର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
8. Bilaspur Train Accident: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁରରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିଳାସପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ପଛ ପଟ ଧକ୍କା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
9. PM Modi Meets Indian Women's Cricket Team: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବୁଧବାର ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା।
10. Team India Squad for Test Series against SA: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ବରିଷ୍ଠ ଚୟନ କମିଟି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରିଷଭ ପନ୍ତ ଫିଟ୍ ହେବା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ। ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।