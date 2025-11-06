Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
1-Nuapada By-Election:ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସରଗରମ୍ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ଆଜି ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ନୂଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚମପୁରରେ ଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିଛନ୍ତି।
2-Vigilance Raid: ପୁଣି ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। କେନ୍ଦୁଝର DSSO ବିପ୍ଳବ କେଶରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଗୋଟେ ଏନଜିଓ ଠାରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି।
3-Nuapada By-Poll Congress Manifesto: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ସ୍ଥାନୀୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳର ଭିଜନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି।
4-Vijay Kumar Sinha News: ବିହାରରେ ମତଦାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲାଖିସରାଇରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କାଫଲାକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ସିହ୍ନା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆରଜେଡି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
5-Bihar Election 2025: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୪୨.୩୧ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟର ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ ୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ଗୋପାଳଗଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟର ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଟନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
6-OSRTC bus catches fire: ଆଜି ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତର ସାଲୁର ଘାଟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ (OSRTC)ର ଏକ ବସ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି। ଗାଡ଼ିଟି ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଜୟପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବସ୍ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ କୌଣସି କ୍ଷତି ନକରି ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି।
7-Drowning Death: ଯାଜପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ୩ ଜଣ ପିଲାବୁଡି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏବେବି ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ରହିଛି। ଗାରେଡଶ୍ୱର ଘାଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ୍ର।
8-Khawaja Asif:ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ (Khawaja Asif) କାବୁଲର ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ ବିପଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ଆଫଗାନ୍ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଫଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ଆଫଗାନ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ (ଗୁରୁବାର) ଆଜି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।
9-Kannada actor Harish Rai died: କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ହରିଶ ରାୟଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। KGF ରେ ଚାଚା ଭୂମିକାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ହରିଶ ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି।
10-Indian Womens Team: ବିଶ୍ବବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଓ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏକ ସାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଜର୍ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଛି।