Top 10 News Headlines: ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Odisha News: 'ଭୂଲେଖ' ଡାଟାବେସରେ ପଟ୍ଟା ଓ ନକ୍ସା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସଚିବ । ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ପଟ୍ଟା ଓ ନକ୍ସା ସଂଶୋଧନ । 'ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ବନବାସୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ହେବ ସୁରକ୍ଷା'। ବକେୟା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ (ଡିମାର୍କେସନ୍) ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।
Subhadra Scheme: ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବିଶ୍ବ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ମୋଟ ୧ କୋଟି ୧୨ ଲକ୍ଷ ୫୭ ହଜାର ୬୬୭ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ କୋଟି ୨ଲକ୍ଷ ୧୨ହଜାର ୬୬୫ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା । ୫ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ପୁରୀର ତାଳବଣିଆ ଠାରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ।
Odisha BJD: ଏଲପିଜି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେଡି । ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଲପିଜି ଦାମ ବଢ଼ିଛି ।ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର କହିବେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଛି, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେବେ ଦର କମ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କମ ଦାମରେ ଦେଉଥିଲେ କି ? ଗୃହିଣୀମାନେ ସେ ସମୟରେ କମ ଦାମରେ ଗ୍ୟାସ ପାଉଥିଲେ କି ? ସରକାର ସବସିଡି ଦେଇ ପାରିବେ । ଉପା ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦେଉଥିଲା ।
Puri Railway Station: ପୁରୀକୁ ୬୫ ଦିନ ଯାଏ ଯିବନି ଟ୍ରେନ୍ । ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଚାଲିଛି ନବୀକରଣ । ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଥିବା ରେଳଧାରଣାକୁ କଂକ୍ରିଟ୍ଯୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆଉ ଗୋଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ୭ ନମ୍ବର ଓ ୮ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟ୍ଫର୍ମର ଉନ୍ନତୀକରଣ ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖରୁ ମେ ମାସ ୧୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରେଳ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଏହି ୬୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ଆସିବ ନାହିଁ ।
Fuel Stock In Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ତେଲର ଅଭାବ ହେବନି କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ତେଲର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଗୁଜବଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ତେଲ ମହଜୁଦ୍ ଅଛି। ରୁଷିଆରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ତେଲ ଏବେ ଆସୁଛି। ଅଯଥା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁନି କି ଘରେ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁନି। ସରକାର ଜାରି କରୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ କେବଳ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁ। କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆକ୍ସନ ।
Andhra Pradesh CM: ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ମିଳିବ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଜନ୍ମହାର ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କର୍ମଜୀବୀ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସରକାର ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ।
President Murmu: ରାଗିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଏକ ସାର୍ବଜାନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବାର ଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ ।
PM Kisan Yojana: ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୨ ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ। ତା’ପରେ, ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୨୦୦୦ ପାଇବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହୋଲି ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇନାହିଁ।
Hariyana News: ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦରେ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅବିର ତିଆରି ହେଉଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୫ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାନିପତ ହସପିଟାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆଗକୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଜିନ୍ଦର ସଫିଦୋର ଭାଟ କଲୋନୀରେ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଉଥିବା କାରଖାନାରେ ୩୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ ।
UP Deputy CM: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟରର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ । ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି । କୌଶାମ୍ବୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ୟାବିନ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏବେ ହେଲିକପ୍ଟର ଛାଡି ସେମାନେ କୌଶାମ୍ବୀ ଯାଉଛନ୍ତି । ଖବର ମୁତାବକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ କୌଶାମ୍ବୀ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବାର ଜଣାପଡିଥିଲା ।