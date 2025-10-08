Top 10 News: ୧୧ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଲା ବିଜେଡି, ପୁଲିସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଲିସ ବିଭାଗକୁ ଏଥିନେଇ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।
Top 10 News Headlines 7 October 2025: 1. CM Mohan Majhi instructed Police: ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଲିସ ବିଭାଗକୁ ଏଥିନେଇ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ହିଂସା ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
2. BJD Appointments: ବୁଧବାର ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD) ଏକ ସାଂଗଠନିକ ପୁନର୍ଗଠନରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚିରଞ୍ଜିବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ (Chiranjib Biswal) ଦଳର ଉପ-ସଭାପତି (Vice President) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଚିରଞ୍ଜିବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ, ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଦେଓ ଏବଂ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
3. Wheel Rugby Champion Odisha team felicitated: ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୱିଲଚେୟାର ରଗବି ଦଳ ୭ମ ଜାତୀୟ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ରଗବି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅତୁଳନୀୟ ଉତ୍ସାହ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମରେ ଏମିତି ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ହାର୍ ନ ମାନି ଜୀବନରେ ଜୟଯାତ୍ରା ସହ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି।
4. Odisha Vigilance Nabs OAS Officer: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲାଗୁଣ୍ଠା ଏନଏସିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓଏସ ବନମାଳୀ ସତପଥୀଙ୍କୁ (Banamali Satpathy) ଗିରଫ କରିଛି।
5. Amit Shah Switches to Zoho Mail: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମିତ ଶାହ ନିଜ ଇମେଲ୍ ଠିକଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନୂତନ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା ହେଉଛି: amitshah.bjp@zohomail.in
6. Zubeen Garg Death Case: ଗାୟକ ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଆସାମ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଗାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ସନ୍ଦିପାନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ (DSP Sandipan Garg) ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ଦିପାନ ଆସାମ ପୋଲିସରେ ଡିଏସ୍ପି ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରାରେ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ।
7. Kanpur Scooter Blast: ବୁଧବାର କାନପୁରର ମିଶ୍ରି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍କୁଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଫୋରେନସିକ୍ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
8. Nobel Prize in Chemistry 2025: ସୁସୁମୁ କିଟାଗାୱା, ରିଚାର୍ଡ ରବସନ୍ ଏବଂ ଓମାର ଏମ୍. ୟାଘିଙ୍କୁ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରୟାଲ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରୟାଲ ସ୍ୱିଡିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରେ ଘୋଷଣା କରିଛି।
9. Sheikh Hasina Arrest Warrant: ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଗତବର୍ଷ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଏବଂ ଦେଶରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
10. Pakistani Soldiers Killed: ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶରେ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୧୧ ଜଣ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟିଟିପି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଯୋଗୀ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ୧୧ ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।