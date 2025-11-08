Advertisement
Top 10 News: ୧ ଡିସେମ୍ୱରରୁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ, ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines:କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ଶନିବାର ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 08, 2025, 09:57 PM IST

8 November Top 10 News Headlines: 1. Puri Rath Yatra Stampede 2025: ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟାରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବିଫଳତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ସେ ଏଥିଲାଗି ୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁପାରିସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁପାରିସକୁ ଆଧାର କରି  ରାଜ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଗୃହ ସଚିବ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।

Odisha CM's Grievance Cell: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କ ସାପ୍ତାହିକ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଏହି ସୋମବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କିଛି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରଖିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମତପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୧୦ ତାରିଖ ସୋମବାରଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। 

GST Fraud case: ପେସାରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍‍ଟି ଠକେଇ ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମର ଫନ୍ଦି ଫିକରଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କଠାରୁ ଜିଏସ୍‍ଟି ଠକିଥାଆନ୍ତି। ପୁଣି କୋଟିଏ କି ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ୩୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ମାମଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ  ଜିଏସଟି ଗୁଇନ୍ଦା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡିଜିଜିଆଇ) ମୁମ୍ବାଇରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

New Restriction in Konark Sun Temple: ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ପୁରୀର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବା ଏଏସ୍‍ଆଇ ପୁରୀ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡଣ୍ଟ ଡିବି ଗଡ଼ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ଏଣିକି କୌଣସି ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଚଢ଼ିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି।  ଅର୍ଥାତ୍‍ ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ ତଳୁ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିପାରିବେ।

Parliament Winter Session dates: କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ଶନିବାର ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ୧ ଡିସେମ୍ବରରୁ ୧୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। 

PM Modi Bhutan Visit: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସନ୍ତା ୧୧-୧୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ଭୁଟାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସହଯୋଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା। ଏହି ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଂଶ।

Kathmandu Airport: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆଜି ନେପାଳରେ ସମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁର ତ୍ରିଭୁବନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ସମୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ପାଞ୍ଚଟି ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। 

Delhi pollution rises again: ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଥରେ ବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ AQI ସ୍ତର ୪୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ୪୦୦ ଅତିକ୍ରମ କଲେ AQI ସ୍ତରକୁ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଛି। 

PM Modi met LK Advani: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଶନିବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଥିବା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

India vs Australia 5th T20I: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିସବେନର ଗାବା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସିରିଜକୁ ୨-୧ରେ ଜିତି ନେଇଛି।

