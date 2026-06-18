Headlines 1- ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଡିସି । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ ସିଂଙ୍କ ତଥ୍ଯ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ । କେମିତି ଓ କାହିଁକି ତ୍ରୁଟି ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଛାନବିନ । ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ। ଘଟଣାରେ କେଉଁ ମାନେ ଦୋଷୀ , ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ୭ ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 2- ଚାକିରିରୁ ବିଦା ହେଲେ ASI । ଏଏସଆଇ ରାଜେଶ କୁଲୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସର୍ଭିସ୍ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଏ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ମୋବାଇଲ୍ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେବା ବେଳେ ମଞ୍ଚେଶ୍ବର ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ । ତାଙ୍କ ସହ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ହୋମଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଏହି ଘଟଣାରୁ ଖସିଯାଇଥିବା ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି ଛାଡିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି।
Headlines 3- କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଚାମେଲିଙ୍କ ବିବାଦରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ । ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଚାମେଲି । ଆଡମିସନ ରିପୋର୍ଟ ଓ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ରପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ରହିଛନ୍ତି ଚୋମେଲି । ରିପୋର୍ଟ ନଦେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଜିଦ୍ । ମହାକାଳପଡ଼ା ପୋଲିସ ୧୧ ତାରିଖରେ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ଅର୍ଡରରେ ପୋଲିସ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ।
Headlines 4-ଭୁବନେଶ୍ବର ପାହାଳ ଅନନ୍ତପୁର ପ୍ରଭାତ ବେହେରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା । ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ପୋଲିସ୍ । ଅନନ୍ତପୁରର କୁନୁ ଭୋଇକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପାହାଳ ପୋଲିସ । ଘରୁ କୁନୁ ସହ ସ୍କୁଟିରେ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରଭାତ। ଏନେଇ ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ ହତ୍ୟା ସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ । ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଦ ବୋତଲରେ ଆକ୍ରମଣ ସହ ମାଡ ମାରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ସିସିଟିଭିରୁ ପୋଲିସ ପାଇଲା କୁନୁର ପ୍ରମାଣ । ଏନେଇ ପଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ୍ ।
Headlines 5-ଆଜି ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ । ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି । ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର । ଦେବ ବିବାହ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଦୁଇ ମନ୍ଦିରକୁ ରଙ୍ଗିନ ଆଲୋକ ଓ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଛି । ଗତକାଲିରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୮ଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ନୀତି ପରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେବାୟତମାନେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ବେଲପତ୍ର ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 6- ପୁଣି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଟିଏମସିର ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ଋତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋଲକତା ହାଇକୋର୍ଟ । ଏଠାରେ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ରଥେନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଟିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଶୋଭନଦେବ ଚଟ୍ଟୋପଧ୍ୟାୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।
Headlines 7- ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଚମ୍ବାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୭ ଜୀବନ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୨ଟାରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସିପଡିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଗାଡ଼ିଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୩ ଜଣ ପୁରୁଷ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି । ଖବର ମୁତାବକ, ଚମ୍ବା ମସରୁଡ-ହମଲ ମାର୍ଗରେ ଗାଡ଼ି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସିପଡିଥିଲା ।
Headlines 8- ଯୁଦ୍ଧର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷରିତ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କଲେ ଉଭୟ ଦେଶ। ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ପେଜେସ୍କିଆନ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଭର୍ସାଇଲ୍ସଠାରେ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବ। ଇରାନ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ କଟକଣାକୁ କିପରି କୋହଳ କରାଯିବ ଏବଂ ଇରାନର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ରହିଛି ।
Headlines 9-କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ବର୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ ୧୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରଥମ ୧୦ ରପ୍ତାନି ବର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ୯ମ ସ୍ଥାନରୁ ୭ମ, ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛି।
Headlines10-ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହିତ ଜଡିତ ମଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ଇଣ୍ଟର-ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ISI)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ନେତା ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ୍, ଶାହଜାଦ ଭଟ୍ଟି ଏବଂ ଅଜମଲ ଗୁଜ୍ଜରଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯୋଜନାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଧୂଆଁବାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।