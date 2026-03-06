Top 10 News Headlines: ଅନୁଜ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ UPSC ଟପ୍ପର ଓ ପଢନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
UPSC Result 2025: UPSC ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାକ୍ଷାତକାର ପରେ, କମିଶନ ଭାରତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜନକ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୋଟ ୯୫୮ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। UPSC ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ତାଲିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS), ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ସେବା (IFS), ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (IPS), ଏବଂ ଗ୍ରୁପ A ଏବଂ ଗ୍ରୁପ B ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ। ତେବେ UPSC ଫଳାଫଳ ଟପ୍ପର୍ ତାଲିକାରେ ସବୁଠୁ ଟପ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି
ଅନୁଜ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ।
Amit Shah Odisha Visit: ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ ମାଓମୁକ୍ତ ଭାରତର ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ବର ଶାଣିତ କଲେ ଶାହ । ଦେଶରୁ ମାଓବାଦୀ ଲୋପ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ୨୫ ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତ ମାଓ ମୁକ୍ତ ହେବା ନେଇ ସେ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ନକ୍ସଲବାଦର ମୂଳପୋଛ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ସଫା ହେବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, ମୋଦୀ ସରକାର ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ନକ୍ସଲବାଦ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ।
SIR Election: ରାଜ୍ୟରେ SIRକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା । ୯୦% ମ୍ୟାପିଂ କରାସରିଛି କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ । ୨୦୨୫ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ୨୦୦୨ରେ ବି ଥିଲେ BLOଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ । ୨୦୦୨ରେ କେଉଁ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ BLOଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ । ଆମେ ନିଜ ଆଡୁ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ମ୍ୟାପିଂ କରିସାରିଛୁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ୨୦୨୫ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ୯୦%ଙ୍କୁ ଟ୍ରେସିଂ କରିପାରିଛୁ । ୨୦୨୫ ତାଲିକାରେ ଥିବା ୯୦% ୨୦୦୨ ତାଲିକାରେ ବି ଅଛନ୍ତି । ଆଉ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର, ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ତାସହ ଯଦି ୨୦୦୨ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜାଯିବ । ୯୫% ମ୍ୟାପିଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଭଳି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ।
Dillip Ray Reaction: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ । ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ୍ ମିଳିବ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ । ୨୦୦୨ରେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଲଢ଼ିଥିଲି, ୨ ମାସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ ହୋଇଥିଲା ।
Rajnath Singh: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ । ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ । ପର୍ସିଆନ ଗଲ୍ଫ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଲେ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଅର୍ଥନୀତି ଓ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ।
Sundergarh Crime News: ୫ ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ହେମଗିରି ପୁଲିସ। ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହେମଗିରି ମେଡିକାଲରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୩ଜଣ ନିଖୋଜ।
Subhadra Scheme: ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା ଏକାଥରେ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ପାଇବା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିସାରିଛି । ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏନେଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ଚାଲିଛି।
Bhubaneswar Crime News: ଜେଲ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଓ୍ବାର୍ଡରଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ କ୍ବାର୍ଟରରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ । ମୃତକ ହେଲେ ସାରଥୀ ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କ ଘର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ । ସେ ନୟାଗଡ଼ ଜେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପତ୍ନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଘର ଲୋକ ଥିଲେ । ସେହି କ୍ବାର୍ଟରରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ । ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ୍ ।
Karnataka CM: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ୍। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ । ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟଭାବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ସିଦ୍ଧରମୈୟା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗଭୀର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ।
UAE Drone Attack: ୟୁଏଇରେ ଡ୍ରୋନ ଆଟାକ । ଦୁବାଇରେ ଏମରଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ । ୟୁଏଇରେ ଡ୍ରୋନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପରେ ଦୁବାଇ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଯାଇଛି । ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଅତି ଜରୁରୀ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ଖୋଲାସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯଦି କେହି ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
