Top 10 News Headlines: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Headlines 1- ଯାଜପୁର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା। CMRFରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ଆହତମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନାନୁସାରେ, ସୋମବାର ଦିନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରଦା ଛକ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୫୩ରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
Headlines 2- ରାଜ୍ୟର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାୟ ୭୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଥରାଶି ଆସିଛି । ମୋଟ ଉପରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୩ ହଜାର ୮୪୯ ଜଣ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଖାପାଖି ୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
Headlines 3- ଏବେ ହେବାର ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର। ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସାରଣ ଓ ଅଦଳବଦଳକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ସମ୍ବାଦ ‘ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୁଳକ ଏବଂ ଆଧାରହୀନ’ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସାରଣ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡିକୁ ସଠିକ ସମୟରେ ନିଆଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Headlines 4- ତାମିଲନାଡୁରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ସୂଚନାଅନୁସାରେ, ତାମିଲନାଡୁର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶାସକ DMKର ନେତା ଏମ.କେ.ଷ୍ଟାଲିନ୍ କୋଲାଥୁର ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଲାଥୁର ଆସନକୁ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଲଗାତାର ତିନି ଥର (୨୦୧୧, ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୨୧ରେ) ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
Headlines 5- ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଏକ ନୂତନ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତାଙ୍କ ଦଳ, ଟିଭିକେ ତା’ର ପ୍ରଥମ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି । ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଦଳର ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା ।
Headlines 6- କେରଳମ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଦଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ, କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, କେରଳମ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମାନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ କରିଥିଲା।
Headlines 7- ଆସାମରେ ପୁଣି ବିଜେପି ସରକାର । ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ କଂଗ୍ରେସ । ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଜାଲୁକବାରି ବିଜେପି ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି । ୩ୟ ଥର ପାଇଁ ଆସାମରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି । ବିଜେପି ଆଗୁଆ ରହିଛି । ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ୧୨୬ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୨୬ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ୭୨୨ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ।
Headlines 8- TMCର ପରାଜୟ ଭିତରେ ଭବାନୀପୁରରେ ମମତା ଆଗୁଆ । ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗୁଆ । ୨ଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଆସନରେ ଆଗୁଆ । କଂଗ୍ରେସର ଅଧୀର ଚୌଧୁରୀ ବହରାମପୁର ଆସନରେ ପଛୁଆ । ସୋନାରପୁର ଦକ୍ଷିଣ ଆସନରେ ବିଜେପିର ରୂପା । ଗାଙ୍ଗୁଲି ଆଗୁଆ । ବିଜେପିର ଅଶୋକ ଡିଣ୍ଡା ମୋୟନା ଆସନରେ ଆଗୁଆ ।
Headlines 9- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଜି, ୪ ମଇ, ୨୦୨୬ରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତଥାପି, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥର ସେ କୌଣସି ଦଳ କିମ୍ବା ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ।
Headlines 10- ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନବୀକୃତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷର ନୂତନ ଭାବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛିl ଏହି ଅବସରରେ ସକାଳୁ ଶୁଭ ବେଳାରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦସ୍ଵରୁପ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରପଲ୍ଲବ ଫୁଲ ଆସିଥିଲା ।