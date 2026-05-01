Top 10 News Headlines: ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ, ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ମେଟ୍ରୋ...ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Trending Photos
Headlines 1- ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଡକାୟତି ହୋଇଛି । ଡକାୟତି ପଛରେ ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶରଣକୁଳ ପୁଲିସ ଓ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷା ପବନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଡକାୟତ ଦଳ। ତୋଫାନ ଏତେ ଭୟାନକ ଥିଲା ଯେ ଲାଇନ୍ କଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ।
Headlines 2- ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଚଳିତ ମାସ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିବ। ଓଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ବନାନରେ ଯେପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିବ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି।
Headlines 3- ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାସୀମାନ୍ତ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଜଳି ଶଙ୍ଖ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଟ୍ରକକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ। ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲପର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ ହଠାତ ଜଳିଶଙ୍ଖ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକ୍ ପଛକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକଟିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।
Headlines 4- ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ମେଟ୍ରୋ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମେଟ୍ରୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ଭୁବେନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରୀ, ଭୁବେନେଶ୍ୱର ଓ କଟକକୁ ନେଇ ଡ୍ରାଇ ସିଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକ ଓ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଇକୋନୋମିକାଲ ରିଜନ ହେବ। ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ମେଟ୍ରୋ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟାଉନରେ ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇନଥିଲା।
Headlines 5- ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତଥା ଦେଶ ଗଠନରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଓ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ’ ପହିଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଧିକାର, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକର କଥା ଉଠେ। ଏଥିସହିତ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଏ।
Headlines 6- ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗୱନ୍ତ ମାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ମଦ ପିଇ ବିଧାନସଭା ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବିରୋଧୀ
ସାଂସଦ ସ୍ବାତୀ ମାଲିୱାଲ ମାନ୍ଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ପରେ ବିବାଦ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ ବିଧାନସଭାକୁ ମଦ ପିଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ବାତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ । ସ୍ବାତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାନ୍ଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ। ମାନ୍ଙ୍କ ଆଲକହଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ବାଚସ୍ପତି ।
Headlines 7- ଓଡ଼ିଶା ମାଓମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁଣି ଦୋହରାଇଲେ ଡିଜିପି। ରାଉରକେଲାରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ.ବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।'ଓଡ଼ିଶା ମାଓମୁକ୍ତ, ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କିଛି ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି' । ସେମାନେ ଏବେ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଡିଜିପି ।'ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଡିଜିପି।
Headlines 8- ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନଦୀକୂଳ (ଲୁଣିପାଣି) କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ବସା ପାଇଁ ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳାମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍କଟି ତିନି ମାସ ପାଇଁ - ୧ ମେ ରୁ ୩୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜନଗର ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Headlines 9- ଭାରତ – ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାନ୍ତ ଅଟ୍ଟାରୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୩୦ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଏହାର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଦିବାଲୋକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ସାଢ଼େ ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 10- କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଓ୍ୱନ ଖେଡାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଓ୍ୱନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିନିକି ଭୂୟାଁ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଖେଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ।