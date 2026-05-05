Top 10 News Headlines: ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Headlines 1- ତାମିଲନାଡୁକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କେ.ସି ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ସୂଚନା । ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ବିଜୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା କହିଲେ ବେଣୁଗୋପାଳ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଚେନ୍ନାଇରେ ତାମିଲନାଡୁ କଂଗ୍ରେସର ବୈଠକ ବସିବ' । ବୈଠକରେ ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ'।
Headlines 2- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ । ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ କରିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।'ପଶ୍ଚିମ ସହ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିକାଶ ହେଲେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ' । ୨୬ଟି ‘ୱାନ୍-ଟୁ-ୱାନ୍’ ବୈଠକରେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ।
Headlines 3- କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ବଢ଼ିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସୂଚନା । ବର୍ତ୍ତମାନ CJIଙ୍କ ସହ ମୋଟ୍ ୩୪ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି, ୩୮କୁ ବଢ଼ିବ ସଂଖ୍ୟା । ୨୦୧୪ରେ ୨୫ ବିଚାରପତି ଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି । ୯୨ ହଜାର ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।
Headlines 4- ଗଛକଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୁରୁଣାକଟକ ଥାନାରେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ। ଥାନା ପରିସରରେ ପୋଲିସ ଓ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ମୁହାଁମୁହିଁ । ଜଣେ ASI ଓ ୩ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆହତ, ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲା ପୋଲିସ । କରଞ୍ଜକଟାରେ ଗଛ କଟାଯାଉଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ । ଅଧିକ ସମୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହିବାରୁ ତାତିଲେ ଲୋକେ ।
Headlines 5- ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଟିଭିକେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ, ତାମିଲନାଡୁ ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ) ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲା। ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ବିଜୟଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଧାୟକଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
Headlines 6- ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ DISCOMs କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି, ସିଂହ ଦେଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନେ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାଧାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
Headlines 7- ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ସାତ ଦିନିଆ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ, ଝଡ଼ପବନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଏବଂ ସପ୍ତାହ ସାରା ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ମେ ୬ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବଜ୍ରପାତ, କୁଆପଥର ଏବଂ ଝଡ଼ପବନ (୫୦ ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
Headlines 8- ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ବିଦାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ, ସେ ବିଜେପି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଲୋକଭବନ ଯାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବି ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ "ଖଳନାୟକ" ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ହଡ଼ପ କରି ଏବଂ EVM ସହିତ ହେରଫେର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ କଥା।
Headlines 10- ହରିୟାଣା ନୁହ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଣ୍ଡଲୀ-ମାନେସର-ପଲବଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ସମତେ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସକାଳ ୧୦.୩୦ ମିନିଟରେ ଧୁଲାବଟ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆଖପାଖରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ନୁହ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଣ୍ଡଲୀ-ମାନେସର-ପଲବଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ।
