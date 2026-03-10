Top 10 News Headlines: ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନତମାମର ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Rabindra Jena: କିଛି ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଯବନିକା ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଇସ୍ତଫାପତ୍ରକୁ ସେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପତ୍ରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟରୁ ମୋର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରହି ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ବାଲେଶ୍ବରବାସୀଙ୍କ ସେବା କରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
Anu Garg Meeting: ରାଜ୍ୟରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଉପଲବ୍ଧତା ସଂପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଆଜି ଏକ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନସ୍ଥିତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଂଜୟ କୁମାର ସିଂ ଙ୍କ ସମେତ ଜାଳେଣି ଗ୍ୟାସ ଓ ଇନ୍ଧନ ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିବା ଆଓସିଏଲ୍, ଏଚ୍ପିସିଏଲ ଓ ବିପିସିଏଲ ଆଦି କମ୍ପାନିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Gas Stock Update: ପ୍ରତିଦିନର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଷ୍ଟକ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତିଦିନ PSUମାନେ LPG ଷ୍ଟକ୍ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ । ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଯୋଗାଣ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ସିଂଙ୍କ ସୂଚନା । 'ଘରୋଇ LPG ଅସୁଵିଧା ହେବନି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯିବ' । ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ।
Odisha Weather: ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିଅସ୍ ଛୁଇଁବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୩୭ ଡିଗ୍ରିରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
Terror Attack Record: ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଦମନ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସଦକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ। ସେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂସଦକୁ ଅବଗତ କରାଥିଲେ। ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବା ବେଳେ ୨୦୧୭ ରୁ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଗତ ୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିପାତ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲା।
PM Kisan Installment: ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି (ପିଏମ୍-କିଷାନ) ଯୋଜନାର ଦ୍ବାବିଂଶ କିସ୍ତି ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୌହାଟୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ରାଶି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୁବିଧା ହସ୍ତାନ୍ତର ଜରିଆରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ରେ ଜମା ହେବ।
Indigo Ceo Resign: ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାହୁଲ ଭାଟିଆ ଏହି ପଦବୀର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ।ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁବ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଅଥବା ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ଲାଗି ହାଜର ହେବେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ମିଳିଥିବା ସମର୍ଥନ ଲାଗି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବୋର୍ଡକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।
No Fault Cmpensation Policy: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କୋଭିଡ-୧୯ ଟୀକାକରଣ ପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ "ତୃଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିନା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ନୀତି" ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟୀକାକରଣ ପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଥ କହିଛନ୍ତି, "ଟିକାକରଣ ପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଏକ ପୃଥକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।" ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରର ଆଶ୍ରୟ ନେବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାରଣ କରେ ନାହିଁ। "ସେହିପରି, ଦୋଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନକରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ନୀତି ଗଠନକୁ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବ ନାହିଁ," ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି।
Iran Attack News: ବାହାରିନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭ୍ରାମକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରି ଉତ୍ସବ ମନାଇବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗରେ ୬ ଜଣ ଏସୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ୫ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଓ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସମସ୍ତ ଗିରଫ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ କୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ICC Womens ODI Ranking: ଭାରତର ତାରକା ବ୍ୟାଟର୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶିତ ଆଇସିସି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ମାନ୍ୟତାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହର୍ମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଷ୍ଟମ) ଶୀର୍ଷ ୧୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠୁ ୦-୩ରେ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର୍ ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ସଙ୍କ ମାନ୍ୟତାରେ କେବଳ ଅବନତି ହୋଇଛି । ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଖସି ୧୨ରେ ଅଛନ୍ତି ।