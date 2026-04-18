Top 10 News Headlines: ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 18, 2026, 04:03 PM IST

Headlines 1- ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ତହସିଲଦାର। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ଥାନା ମିନାବଜାର ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ନେଇ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାସନଗର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କୋରେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ବ୍ୟାସନଗର ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା।

Headlines 2- ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜିଠୁ ୨୧ ତାରିଖ ଯାଏ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ଯାଏ, ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୧୮ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ଯାଏ ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ୧୮ରୁ ୨୨ ତାରିଖ ଯାଏ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦେଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଖରାଛୁଟି ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 

Headlines 3- ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କାକବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ରୁପାଲି ବେଶ୍ରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ବିଚାରବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଆଜି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ କୁଳିଅଣା ଛକ ବଜାର ସମେତ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବ୍ଲକ, ତହସିଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ବନ୍ଦ ପାଳନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । କୁଳିଅଣା ଓ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖା ଯାଇଥିଲା ।

Headlines 4- ଅଣ୍ଡା ଦେଲେନି ଫେରିଗଲେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ । ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ବିରଳ ଅଲିଭରିଡଲେ କଇଁଛ ସାମୁହିକ  ଅଣ୍ଡାଦାନ ପକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେଉନାହାଁନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ଧରି କୂଳରୁ ୫ଶହ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମାଆ କଇଁଛ ଠୁଳ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେଲା କୂଳରେ ଆଉ କଇଁଛଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ।

Headlines 5- ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଛକରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମର ଛାନଭିନ୍। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ । ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ହୋଇଥିବା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସୂଚନା। ଗତ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ୮ ଟା ୩୦ ରୁ ୯ ଟା ଭିତରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଚାହା ଦୋକାନ ପଛରେ ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଚଂପାମାଳ ଗାଁର ବିକ୍ରମ ମହାରଣା ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ।

Headlines 6- ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA)ରେ ୨% ବୃଦ୍ଧିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ୫୮% ରୁ ୬୦%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ତିନି ମାସର ବକେୟା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ।

Headlines 7- ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍‌ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଚାରି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିହାରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମସ୍ତ ଯୁବକ ମୌଳବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଘୃଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗଜୱା-ଏ-ହିନ୍ଦ ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ।

Headlines 8- ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଲା ବିଜେଡି। ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ । ବୈଠକର ଫୋଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବଢିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା । ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ସହ ବିଜେଡିର ଅଘୋଷିତ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ସଂସଦରେ ବିଲ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ । ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ଜୟରାମ ରମେଶଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ନେତା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

Headlines 9- ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଅଫଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ୨,୭୧୩ ଜଣ ପଞ୍ଜିକରଣ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁକ୍ରବାର, ଏପ୍ରିଲ ୧୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ, ହର୍ବର୍ଟପୁର ଏବଂ ନୟା ଗାଁସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ । 

Headlines 10-  ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରୁଷଠାରୁ ଭାରତର ତୈଳ କ୍ରୟ ଛାଡ଼କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଟ୍ରେଜେରୀ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ଆମେରିକା ଛାଡ଼କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆମେରିକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଏହି ଛାଡ଼କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ଜାରି କରିଛି ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରୁଷୀୟ ତୈଳ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ମେ ୧୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । 

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

