Top 10 News Headlines: ରାଜଧାନୀରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଉଠାଇ ନେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3174909
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: ରାଜଧାନୀରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଉଠାଇ ନେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 11, 2026, 04:06 PM IST

Trending Photos

Bhadrak DFO Dies: ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଫିସ୍‌ରେ ଟଳିପଡ଼ିଲେ ଭଦ୍ରକ DFO ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟଳିପଡ଼ିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା । ହୃଦ୍‌ଘାତରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା, ଚାକିରି ଆଉ ୧୧ ମାସ ଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା। 

Ratna Bhandar: ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର ମଣତିଗଣତି । ଏହା ଆଜି ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଗତ ଚାରି ଦିନ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନର ଗଣତିମଣତି ଚାଲିଛି । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଛି । ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକର ଥ୍ରୀଡି ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ ସହିତ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଛି । ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟର ଚିହ୍ନଟ, ଓଜନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଣିଆ ସେବକ, ରତ୍ନ ବିଶାରଦ, ଆରବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ।

Suspected Terrorist Arrested: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ । କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ୟୁନିଟ୍ ୬ରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ । ଶତ୍ରୁଦେଶ ସହ ଲିଙ୍କ ଓ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ଉଠାଇ ନେଲା ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ I କିଛିଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଶତ୍ରୁଦେଶ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ମଳିଥିଲା ସୁରାକ୍ । ଯୁବକଙ୍କ ଠିକଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସେଶାଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀମାନେ ରାତି ଅଧରେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି ଭୁବନେଶ୍ଵର SDJMଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପରେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Mahanadi Tribunal: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅବଧି ୯ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠିତ 'ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ'ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୁଣିଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅବଧିକୁ ୧୪ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଆଉ ୯ ମାସ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

Chadak Parab 2026: ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶ ଭିତରେ କମ୍ପିଉଠୁଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରର ଚଡକ ପର୍ବ। ଆଜି ଚଡକ ପର୍ବର ତୃତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ। ବାବାଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷ କୌଳିକ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଗତକାଲି ବାବା ଶିବଙ୍କ ସହ ରାକ୍ଷସୀ କାମିନାଙ୍କ ବିବାହ ନେଇ ସ୍ୱୀକୃତି କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମ ସରିଥିଲା।

Maharashtra Earth Quake: ଆଜି ସକାଳୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ହିଙ୍ଗୋଲିରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ୪.୭ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପାଙ୍ଗରା ସିନ୍ଦେ ଗାଁରେ କିଛି ଘର ଏବଂ ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ହିଙ୍ଗୋଲି କଲେକ୍ଟର ରାହୁଲ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟା୪୫ ମିନିଟରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭୂମିଠାରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରରେ ଥିଲା ।

SIR In Up: ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏସ୍‌ଆଇଆର୍‌ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଓଲଟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ତାଲିକା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ଭୋଟର ତାଲିକା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜନୀତିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦେଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 

Narendra Modi And Rahul Gandhi: ସଂସଦ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ । ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଫୁଲେଙ୍କ ୨୦୦ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନେତା ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସାଧାରଣତଃ ପରସ୍ପରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । 

EV Vehicle Rules: ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ବଢୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ''ଦିଲ୍ଲୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନନୀତି ୨୦୨୬-୨୦୩୦''ର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଚାଳିତ ଦୁଇଚକିଆ ଓ ତିନିଚକିଆ ଯାନର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

Artemis 2 Astronuts Return: ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଫେରିଲେ ନାସାର ୪ ମହାକାଶଚାରୀ । ସଫଳ ହେଲା ଆର୍ଟେମିସ୍-୨ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ । ୪ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଫେରିଲେ ୪ ମହାକାଶଚାରୀ । ୯ ଦିନର ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା ଶେଷ । ଆଜି ଭୋରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ସାନ ଡିଏଗୋ ଉପକୂଳରେ ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କଲା ଓରିଅନ ମହାକାଶ ଯାନ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ନୀଳ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଟି ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରିଛି । ସବୁ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

