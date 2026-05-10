Zee Odisha

Top 10 News Headlines: ବାଲିଅନ୍ତା ଟ୍ରାଜେଡି...କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବ ଖୋଳତାଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 10, 2026, 04:12 PM IST

Headlines 1- ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ୨୦୨୬ର ଦ୍ବିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଓ ପ୍ରାଧିକରଣର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଠକ, ହାଇକୋର୍ଟ ଆଇନସେବା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ କୃଷ୍ଣ ରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏହି ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ଆଇନସେବା କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ‌ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ୧୧୫ଟି ମାମଲାର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ଫଏସଲା କରାଯାଇଛି।

Headlines 2-  ଭଉଁରିରେ ରଥଖଳାରେ ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତିନି ରଥର ଚକ ସହ ଅଖ ସଂଯୋଗ ପୂର୍ବକ ଚକ ଡେରା ଯାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ୨୫ରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହୋଇ ଶ୍ରୀନଅରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚକଅଖ ଡେରା ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସ୍ଥାନରେ ପାଣିଆ ଆପଟ ପାଣି ପକାଇ ପବିତ୍ର କରିଥିଲେ। 

Headline 3- ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଘଟିଥିବା ଭିଡ଼ ହତ୍ୟା ବା ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଙ୍ଗ୍ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ପୁଲିସ ଡିଜିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Headlines 4- ରାୟଗଡା ସହର ଇନ୍ଦିରା ନଗର ୩ୟ ଲାଇନରେ କିଛି ଅଜଣା ଦୁର୍ବୁତ୍ତ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ରାୟଗଡା ସହର ସ୍ଥିତ ରେଲି ସାହିର ଯୁବକ ନିଖିଲ ହାଡ଼ିପାକୁ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ନିଖିଲର ମୃତଦେହ ତୁମ୍ବିଗୁଡା ନିକଟସ୍ଥ ନାଗାବଳୀ ନଦୀ ନିକଟରେ ଠାବ ହୋଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଘଟଣାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ପୋଲିସର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । 

Headlines 5- କେନ୍ଦୁଝରର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ କଙ୍କାଳବୁହା ଘଟଣା ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଥରହର କରିଦେଇଛି। ନିଜ ମା’ଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚକ୍କର କାଟି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ। ଶେଷରେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି କଙ୍କାଳ ବୋହିବେ ବୋଲି ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ଧମକ ଦେବା ପରେ ଚେଇଁ ଉଠିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ମାତ୍ର ୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସଂପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

Headlines 6-  ରାଜଧାନୀରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚାଲିଗଲା ୩ ଜୀବନ । ଶନିବାର ସଂଧ୍ୟାରେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର  ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଟିକୁ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଟ୍ରକ୍‌ଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବାଇକ୍ ଓ ସ୍କୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୨୬ ବର୍ଷୀୟା ବର୍ଷା ରାଣୀ ବେହେରା ।

Headlines 7- ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ମେ ୧୦ ବା ୧୧ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନରୁ ଦେଢ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏନେଇ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ।

Headlines 8- ଲାଗୁହେଲା ନୂଆ ଶ୍ରମ କୋଡ୍ । ଏଣିକି ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ୪୮ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟାପିଛା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମଜୁରିର ଦୁଇଗୁଣା ରାଶି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ, ଭାରତ ସରକାର ଚାରୋଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶର ଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ସରକାରୀ ଗେଜେଟରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିୟମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି।

Headlines 9- ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର । ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କାଲି ଠାରୁ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏସଓପି ଆଧାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ । ପୂର୍ବ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ସମୟରେ ବାହାର କାଠରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।

Headlines 10- ବିଜୟଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ।  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ । ଜନତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ୨୦୦ ୟୁନିଟ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ।  ସେହିପରି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।  ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ  ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ ଫାଇଲ ଉପରେ ସାଇନ୍  କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ । ଏହା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଶା ନିବାରଣ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେବ ।  ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରଗ ୟୁନିଟ ଗଠନ ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

