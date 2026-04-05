Top 10 News Headlines: ସୋମବାର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ପଇତାଲାଗି ନୀତି, ୪ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 05, 2026, 03:55 PM IST

Paita Lagi Ritual: ସୋମବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇତା ଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ସେବା କରିବେ । ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ନୀତି ହେଉଥିବା ସେବାୟତମାନେ କୁହନ୍ତି । ପାଟବସ୍ତ୍ରକୁ ପଇତା ଭଳି ବଳାଯାଇ ଦାରୁଦେବତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କଟକଣା ରହିବ ।

Flood Management: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ୨୭୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା ୫ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ । ଯୋଜନାରେ ତଟବନ୍ଧ ଉନ୍ନତୀକରଣ, ସଶକ୍ତୀକରଣ, ଲୁଣାବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା, ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଉପକୂଳ କ୍ଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ୟା ପୁର୍ବାନୁମାନ, ବନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ସଂସ୍କାର ତଥା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ।

Debrigarh Ecotourism: ଇକୋ ଟୁରିଜମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି କମ ସମୟ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଯାଇଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଡ଼େବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବେ ସରକାରୀ ତହବିଲକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଜୁଟାଇବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଡ଼େବ୍ରିଗଡ଼ ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ ୨୦୨୫- ୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧.୪ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁବିଧା ପହଂଚାଇଥିବା ବେଳେ ରେକର୍ଡ ଯୁକ୍ତ ୬.୦୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରି ସରକାରୀ ତହବିଲକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରି ପାରିଛି।

Kalabaisakhi Alert: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି । ଅସହ୍ୟ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଲୋକ ଆଉଟୁପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ,ଗଜପତି, ଗଂଜାମ, ବୌଦ୍ଧ ,ସୋନପୁର ,ନୂଆପଡା,ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଏହି ୧୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । 

Odia Asmita: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 'ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ' ଅବସରରେ ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ଆଜି ରାଜଧାନୀର ଐତିହାସିକ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ 'ଐତିହ୍ୟ ଗଣଦୌଡ଼' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।  ଆଜି ସକାଳ ୫:୩୦ ମିନିଟରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଏହି ଦୌଡ଼ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

Minister Krushna Chandra Reaction: ଆଉ ଖୋଲାରେ ବିକ୍ରି ହେବନି ଗ୍ୟାସ୍ । ୫କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ। କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ E-KYC କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ମହଜୁନ ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

Raghav Chadha: ରାଘବ ଚଢା ପୁଣିଥରେ ଆପ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP)ରେ ଥିବା ମୋର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ରାଘବ ଚଢା ସଂସଦରେ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଟ୍ରେଲର ଅଛି, ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ପଞ୍ଜାବ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ; ଏହା ମୋର ଘର, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋର ମାଟି, ମୋର ଆତ୍ମା।"

Building Collapsed: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅନୁପପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଟମା ସହରରେ ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାହଡୋଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । କିଛି ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

Against In Trump: ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେନେରାଲ, ମହମ୍ମଦ ଏଲ୍-ବାରାଦେଇ, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ଜାତିସଂଘକୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲ୍-ବାରାଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପାଗଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଆଁ ପିଣ୍ହୁଳାରେ ପରିଣତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ରୋକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 

Rahul Banerjee Demise Update: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ତାଳସାରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବଙ୍ଗାଳି ଟେଲି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ବେଳେ ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ମୃତ୍ଯୁଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି । ତାଳସାରୀ ମେରାଇନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ତଷ୍ଟ୍ରୀର କଳାକାର ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

