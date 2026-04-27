Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 27, 2026, 04:01 PM IST

Top 10 News Headlines: ମାଲକାନଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ୩ୟ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Headlines 1- କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଂଚଳରେ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଇକକୁ ପିଟିଲା ସ୍କର୍ପିଓ। ବାଇକ ଆରୋହୀ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ। ମୃତକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ନିଜ ଘର ପାଣ୍ଠ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଜାମସେଦପୁର ଟାଟାରୁ ତାରିଣୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କରଞ୍ଜିଆ ବାମନାଶାଳ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା।

Headlines 2- ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପାଖ ଜମି ଡିସିମିଲି ପିଛା ୩୬ ହଜାର ୩୦୭.୫୦ ଟଙ୍କାରେ ନେବେ ଦେଶର ବଡ଼ ତାରକା ହୋଟେଲ। କାରଣ ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟସ୍ଥ ୫ଟି ଗାଁର ୧୨୭.୦୮ ଏକର ଜମି ଇଡ଼୍‌କୋକୁ ଦେଇଛି ସମ୍ବଲପୁରସଦର ତହସିଲ। ଏଥିପାଇଁ ଇଡ଼୍‌କୋ ପକ୍ଷରୁ ୪୨ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ୮୩୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ।

Headlines 3-  ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ POCSO କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

Headlines 4- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ବାରାକପୁରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଚକ୍ରର ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାଲି, ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ, ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ପରେ, ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଏହା ଏହି ନିର୍ବାଚନର ମୋର ଶେଷ ରାଲି। ମୁଁ ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି ଯେ, ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ପରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି।"

Headlines 5- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମଧ୍ୟରେ, ଏବେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଇରାନ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଇରାନ ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛି। ଏଥର, ଇରାନର ରଣନୀତି ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି।

Headlines 6- ମାଲକାନଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ୩ୟ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି । ବ୍ୟାକ୍‌ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଅଦଳବଦଳ ହେବାରୁ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।  କର୍ପୋରେଟ୍‌ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପେପର ବଦଳରେ ଜଣଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନ । ତ୍ରୁଟି ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ସୁଧାରି ସାନି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ସୁଯୋଗ । ଏପରି ତ୍ରୁଟିକୁ ସ୍ବୀକାର କଲେ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ବିଚାର କରାଯିବ କହିଲେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। 

Headlines 7- ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଇନ ସଂସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ୨ୟ ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ। ପ୍ରଦାନ କଲେ କମିଟି ଅଧକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଚୌଧୁରୀ । ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ । ନିତିକାନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା, ସେବାୟତଙ୍କ ସୁବିଧା, ପ୍ରାପ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ- ଜଷ୍ଟିସ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଚୌଧୁରୀ, ।  ଯଦି ନୀତି କାନ୍ତିରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖା ଯାଏ ଆକ୍ସନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ । ରିପୋର୍ଟରେ ଭକ୍ତ, ସେବାୟତ, ASI, ଆଇନ ବିଶାରଦଙ୍କ ମତ ରହିଛି । 

Headlines 8- ଆଜି ଶିଆଳି ରେ ମେଳି ହେଉଛନ୍ତି ଦାମ ପ୍ରେମୀ । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିଆଳି ଠାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମ ରାଉତ ଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଘଟଣା କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

Headlines 9- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ସିକିମ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟର ୫୦ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନର ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ। ୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୋଦୀ । ଆଜି  ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ମୋଦୀ ସିକିମର ରାଜଧାନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସେ ଲିବିଂ ହେଲିପ୍ୟାଡରୁ  ଲୋକଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ରୋଡ୍ ସୋ କରିବେ। 

Headlines 10- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂକଟ ନେଇ ଆଜି ଇସଲାମାବାଦରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା। ଏଥର ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ଇରାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଏଥିପାଇଁ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରାଘଚି ଆଜି ଇସଲାମାବାଦ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରିଫ ଓ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମୁନିରଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜ ଦାବି ଜଣାଇବ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ।

Also Read: Iran VS US: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଇରାନ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଢିଲା ଟେନସନ

Also Read: Heatwave Alert: ଦିନ ୧୧ ଟା ସୁଦ୍ଧା ତତଲା କଡେଇ ପାଲଟିଲା ରାଜ୍ୟର ଏହି ସ୍ଥାନ, ପାରା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

Road Accident: ବାରିପଦାରେ ୨ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା, ୫ ମୃତ, ୭ ଆହତ
PM Modi Rally: "ଆଜି ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ରାଲି, ଏକାଥରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ଆସିବି": ମୋଦୀ
Odisha News: ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସେବାଶ୍ରମର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଗ
Iran VS US: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା ଇରାନ, ଟ୍ରମ
Arvinda Kejriwal: ଜଷ୍ଟିସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେଜରିୱାଲ