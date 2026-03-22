Top 10 News Headlines: ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ସହ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରାବାଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Odisha Bjd: କଟକରେ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକରେ ଦେବୀରଞ୍ଜନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ସହ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରାବାଜି । ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ନେଇ ବିଜେଡିରୁ ୬ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।
Basta MLA Reaction: ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି । ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ୍ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ସ୍ବାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି । ଯାହାକୁ ବିଜୁ ବାବୁ ପୁଅ ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି । ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପାଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ୩ ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପାଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ୩ କୋଟି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । ଏଠି ଲଢ଼େଇ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ, କିପରି କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
Souvik Biswal: ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସିଧା ନିଶାନା କଲେ ସୌଭିକ୍ ବିଶ୍ବାଳ । ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ’ ।ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୁଳି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ତାହାଲେ ସାମ୍ନା କରିବି । କେବଳ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଧାନସଭା ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ ନୁହେଁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି । ବାପାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାରର ୫ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ନବୀନ ନିବାସରୁ ଡାକରା ଆସିଥିଲା । ଭାବିଥିଲି ମୋତେ ବାପାଙ୍କ ବାବଦରେ ଡାକି କିଛି କହିବେ ବୋଲି । ମାତ୍ର ମୋତେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଛୁଆଁଇ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କହିଲେ । ମୁଁ ସିଧା ମନା କରିଥିଲି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଇ ପାରିବିନି, ବାପା ନେବେ।
Entrance Exam Date: ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ୍, ଏମ୍ଏଡ୍, ବିଏଚଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ୬ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ Common Application Form ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓକାକ ପକ୍ଷରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଷ୍ଟେଟ ସିଲେସ୍କନ ବୋର୍ଡ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
Water Day 2026: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ । ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ଦୃଢ଼ କରିବା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଦିନ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭ୍ୟାସରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ।
Narendra Modi:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଆଉଏକ ରେକର୍ଡ। ଆଜି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦୀ। ଏକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଦୀ ଆଜି ସିକିମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୱନ କୁମାର ଚାମଲିଂଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଚାମିଲିଂ ୮ ହଜାର ୯୩୦ ଦିନ ସିକିମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୋଦୀ ଆଜି ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ୮ ହଜାର ୯୩୧ ଦିନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।
Oil And LPG Shipments:ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର । ଆମେରିକାରୁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର , ରୁଷରୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଡିଜେଲ ବୋଝେଇ ଏକ ଜାହାଜ ଆସିଛି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଗ୍ୟାସ ଓ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ରୁଷର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବୋଝେଇ ଏକ ଜାହାଜ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରୁ ଏଲପିଜି ବୋଝେଇ ଅନ୍ୟଏକ ଜାହାଜ ସଫଳତାର ସହ ଡକିଂ କରିଥିଲା । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।
Earth Quake: ଭାରତର ସିକିମରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଯାହାର ତୀବ୍ରତା ୪.୧ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ମାଙ୍ଗାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୧୪ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୪୧ ମିନିଟରେ ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଭୂକମ୍ପରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Farsa Wala Baba:ଗୋ-ରକ୍ଷକ ଫାର୍ସା ୱାଲା ବାବା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଶନିବାର ଭୋର୍ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଛି ଟ୍ରକ୍ । ଗୋ-ରକ୍ଷକ ବାବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅନେକ ଗୋ-ରକ୍ଷକ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ, "ବାବା ଗୋରୁ ଭର୍ତ୍ତି କଣ୍ଟେନରର ପିଛା କରୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଗୋ-ଚାଲାଣକାରୀ ବାବାଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।" ଏହି ବ୍ୟାପିବା କ୍ଷଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
Helicopter Crash: ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା-ଇରାନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କାତାରର ଏକ ସାମରିକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରର ଦେଶର ଜଳସୀମାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ଥିବା କାତାରର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି । ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
