Top 10 News Headlines: ଆସନ୍ତା କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆସିପାରେ ପେସା ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Written By  Rashmita Sahoo|Reported By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 07, 2026, 04:26 PM IST

Headlines 1- ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ବଙ୍ଗଳାରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନୂତନ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟଗ୍ରାମ (ବାରାସତ ଅଞ୍ଚଳ)ରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାଇଭର୍ସିଟି ନର୍ସିଂ ହୋମକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

Headlines 2- ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ କେସିସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ହେଲେ ନିବେଦିତା ତରାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ପାର୍ଟନର ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ଖମାରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ମାଲକାନଗିରିର କେସିସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ସୁଧାଂସୁ ଖୋରାଙ୍କ ସହ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଶ୍ରୀ ଖୋରାଙ୍କୁ ମେ ୫ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି।

Headlines 3- ଆରପାରିରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସ୍ନେହାଞ୍ଜଳି ସେନାପତି । ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭେଷଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଭେଷଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସ୍ନେହାଞ୍ଜଳି ସେନାପତିଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ୮୭  ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା।

Headlines 4- ୟୁଜିସି ଦ୍ବାରା ପ୍ରଣୀତ ଛାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୨୩ର ଧାରା ୬ ଅନୁସାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ପ୍ରସଂଗକୁ ନେଇ ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳସଚିବ (ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର)ଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Headlines 5- ଆସନ୍ତା କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆସିବ ପେସା ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତାବ । ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ୪୧ଟି ବିଭାଗ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଷ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ପେସା ଆଇନ ନିମନ୍ତେ ଶେଷ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ୧୯୯୬ରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପେସା ଆଇନ ଆସିଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଲାଗୁ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଆଇନ ଲାଗୁ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ।

Headlines 6- ବିହାରରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧାରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଗୁରୁବାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବା ପରେ ୩୨ ଜଣ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାର, ବିଜେପି ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜେଡିୟୁ, ବିଜେପି, ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଆୱାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ବିଧାୟକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। 

Headlines 7- ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଦେଶ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଅବରୋଧକୁ କମ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ‘କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୁଣି ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ଆରବୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଆମେରିକା-ଇରାନ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ।

Headlines 8- ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଟାଙ୍କିରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇଥିଲା’ । ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତି ଦୁଇ ତିନିଦିନ ଷ୍ଟକ୍ ହାତରେ ରଖିବା ପାଇଁ । ତେଣୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସିଜିଏମ କମଲ ସିଲ୍। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ୍‌, LPG ବିତରଣରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। 

Headlines 9- ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଜମିକୁ ଅଧୀନକୁ ନେବେ ସରକାର । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପାଖାପାଖି ୩୬ ହଜାର ଏକର ଜମିରୁ ୨୫ ରୁ ୨୬% ଜମି ଦଖଲରେ ରହିଛି । ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯିବ । ଏହା ଜରିଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 

Headlines 10- ବୈଠକ ଡାକିଲେ ମମତା, ଆସିଲେନି ୯ ବିଧାୟକ । ମମତା କହିଲେ ଦଳୀୟ ଲୋକ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାମ କରିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗଠନ କଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍‌ । ପରାଜୟ ପରେ TMCକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ମମତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍‌। 

