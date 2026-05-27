Zee Odisha

Top 10 News Headlines: ଇବୋଲା ସତର୍କତା, ଏମ୍‌ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ ବେଡ୍

Top 10 News Headlines: ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 27, 2026, 10:02 PM IST

Top 10 News Headlines: ଇବୋଲା ସତର୍କତା, ଏମ୍‌ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ ବେଡ୍

Headlines 1- ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିଥିବା ଉଗାଣ୍ଡାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେ ଇବୋଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କି ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନମୁନା ଏନ୍‌ଆଇଭି ପୁନେକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ପୁଣିଥରେ କୋଭିଡ୍‌ ଭଳି ଇବୋଲାକୁ ନେଇ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ(ହୁ) ଇବୋଲାକୁ ଏକ ଜରୁରି ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ପରେ ଭାରତ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

Headlines 2- ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓପ୍ରସେ (ଓଏଏସ୍‌) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ ତାଲିକା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତି ଓପ୍ରସେ (ଏସ୍‌ଏଜି) ଗ୍ରେଡ୍‌ ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ୍‌ ଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାମଲଙ୍କୁ ପେ – ମାଟ୍ରିକ୍ସର ସ୍ତର ୧୭ର ପଦ‌ୋନ୍ନତି ଓ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦୋନ୍ନତି ଆଡ୍‌ହକ୍‌ ଭିତ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଛି।

Headlines 3- ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଢିଙ୍କିଆ, ନୂଆଗାଁର ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗରେ ନବୀନ ସରକାର ଅମଳରେ ଜେଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ସମାନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନଃ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ବାହାବା ନେବା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆଜି ଢିଙ୍କିଆରେ ଜେଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହା କହିଛି।

Headlines 4- ରାଜଧାନୀରେ ହଠାତ୍ ବଦଳିଲା ପାଣିପାଗ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରୁ ମୁକ୍ତି ଆଣିଲା କାଳବୈଶାଖୀ । କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜୋରସୋର ବର୍ଷା ପବନ । କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ସିଝୁଥିବା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦିନ । ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ନିଆଁ ବର୍ଷିଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା ପାଗର ମିଜାଜ୍ । କଳା ମେଘ ସହ ଢାଳିଲା ବର୍ଷା ।  ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଗରମରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ବର ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।

Headlines 5- କେରଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନରାୟୀ ବିଜୟନଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଇଡି ରେଡ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା । ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମର ଥାମ୍ପାନୁର ଥାନାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିପିଆଇ କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଛି । କନ୍ନୁର ସ୍ଥିତ ପିନରାୟୀ ବିଜୟନଙ୍କ ଘର ସମେତ ୧୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ରେଡ୍ କରିଛି ।

Headlines 6- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ଟିଏମସିର ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମମତାଙ୍କ ଟିଏମ୍ସି ଦୁର୍ଗ ଦିନକୁ ଦିନକ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ଟିଏମସିର ଟାଣୁଆ ନେତା ତଥା ୪ ଥରର ସାଂସଦ ହୋଇଥିବା କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର ଟିଏମସିର ସମସ୍ତ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ବାରାସାତର ସାଂସଦ କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର ଦଳର ସମସ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବ୍ରତ ବକ୍ସିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Headlines 7- ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସାନଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଅଧାରୁ ଫେରିଲା । ୩ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଫେରିଆସିଛି । ବିମାନରେ ପ୍ରାୟ ୨୩୦ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ । ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଯାଉଥିବା ବିମାନ AI173 ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯାଇଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିମାନକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଛି । ବିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି ।

Headlines 8- ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ମେଗା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ । ୨୦୨୭ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି । ଏସିଆନ୍ ଇନଡୋର୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୭’ର ଆୟୋଜନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା । ହଂକଂରେ ନିଆଗଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ପୁଣି ଥରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁଛି । ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ଏସିଆନ୍ ଇନଡୋର୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ।

Headlines 9- ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ରୀଡା ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୁଟିଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ରଣଧୀର ସିଂହଙ୍କର ବୁଧବାର (୨୭ ମେ, ୨୦୨୬) ଦିନ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୯ ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥଇଲା । ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ।''ରଣଧୀର ସିଂହଙ୍କୁ ଅଲିମ୍ପିୟାନ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପରିଷଦ ଅଫ୍ ଏସିଆ (OCA)ର ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ 2024 ମସିହାରେ ଚାରି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 

Headlines 10- ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ (UCC) ଆସମ ବିଲ୍ ୨୦୨୬ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆସାମ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ସବୁ ଧର୍ମର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍‌, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ‘ପର୍ସନାଲ୍ ଲ’ ବଦଳରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

