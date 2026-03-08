Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3133689
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ

Top 10 News Headlines: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 08, 2026, 04:07 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Headlines: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ

India Vs NZ Match: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ହାଇଟେକ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବହୁବିଧ ନଜରରେ ରହିଛି । ଆଜିର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସିଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜନପଥ ଟି-ଜଙ୍କସନ୍ ରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, କୃପା ରେସିଡେନ୍ସି ଟି-ଜଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ମୋଟେରା ଗ୍ରାମ ଟି-ଜଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ରହିବ।

Subhadra Scheme: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି। ପୁରୀ ତାଳବଣିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଖାତାକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 

Mohammad Moqim: ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ହେବ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳର ନାଁ  ।  ଦଳର ନାଁ ‘ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ‘ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ପତାକାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ।  ଦଳର ନାଁ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଅଫିସରୁ ସଵୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ।  ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦଳର ବିଧିବଦ୍ଧ ଗଠନ ହେବ ।

Add Zee News as a Preferred Source

Police Maoist Encounter: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଶନିବାର ସୁରକ୍ଷାବଳଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲର କୁମଡ଼ିହ ଓ କୋଲବୋଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ସୁରକ୍ଷାବଳ ଆଜି ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳିବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଲଗାତାର ଗୁଳିଗୋଳା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

Budget Session 2nd Phase: ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷରେ ବିଜେଡିର ସାଥ୍ ଦେଇନଥିବା କଂଗ୍ରେସ ୟା ଭିତରେ ନବୀନଙ୍କ ସାଥୀ ସାଜିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୨ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ଗୃହ ବାହାରେ ଏକସ୍ବର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବିରୋଧୀ, ଗୃହ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକସ୍ବର ହେବେ ତ? ଆଲୋଚନା ନା ହଙ୍ଗାମା, କଣ ରହିବ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ? 

Odisha Weather: ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶା । ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ରହିଛି ।ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦେଇ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚରେ ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ଵର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପାନରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।

Iran Attack On Dubai: ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର କିଛି ସମୟ ହେଇନି ଇରାନ ପୁଣିଥରେ ଉପସାଗରୀୟ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ମାଡ଼ କରିଛି । ପୁଣି ଥରେ ଦୁବାଇ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଦୁବାଇ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସୁଥିବା ପ୍ରକ୍ଷେପଣକୁ ସଫଳତାର ସହ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପଡ଼ି ମାରିନାରେ ଏକ ଟାୱାରର ବାହାର ଅଂଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି ।

Srinagar Governor: ରାଜ୍ୟପାଳ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଗୁରମିତ ସିଂ(ରିଟାୟର୍ଡ) ହେଲିକପ୍ଟରର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ । ହେଲିକ୍ପଟରର ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀନଗର ଜିବିକେ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି । ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ହେଲିକପ୍ଟରରେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଜିବିକେ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀନଗର ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସକୁ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ନିଆଯାଇଛି ।

President Droupadi Murmu: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳଦୁଆ। ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜଭୁତ କରୁଛନ୍ତି।

West Bengal Government: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ହଠାତ୍ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜୋର୍ ଧରିଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି । ପ୍ରୋଟୋକଲର ଅଭାବ, ଉପଯୁକ୍ତ ରୁଟ୍ ସୂଚନାର ଅଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି । 

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

India Vs NZ Match
India Vs NZ Match: ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରେଡି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ...ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ର
Odisha news
Odisha News: ଛତୁ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି କାଶୀପୁରର ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା
T20 World Cup
T20 World Cup Final: ଇତିହାସ ରଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ
Donald Trump
ସ୍କୁଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ଘଟଣା: ଇରାନ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
T20 World Cup
T20 World Cup 2026: ଆଜି ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ, କିପରି ରହିବ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପାଣିପାଗ