Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3205837
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କିଏ? ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ

Top 10 News Headlines: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କିଏ? ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ବେଳର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 05, 2026, 04:13 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Headlines: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କିଏ? ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ

Headlines 1- ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଏବଂ ଲଗାତାର ଝାଞ୍ଜି ପବନରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାଳବୈଶାଖୀର ଭୟ ଘାରିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାତି କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ଏହି ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।

Headlines 2- ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସହ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।
ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭୂମିକା ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ସହ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି।

Headlines 3- ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ତିନିଦିନିଆ ଗୁଜୁରାଟ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ସଫଳ ରୋଡ୍ ସୋ ପରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆକର୍ଷଣ ଅଭିଯାନକୁ ସେ ଗୁଜରାଟରେ ବିସ୍ତାର କରି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ ୫ରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜରାଟର ୪ଟି ସହରରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଓ ବେଶକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 4- ପୁରୀ କଣାସ ଗୋଲା ବଜାର ସ୍ଥିତ ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପନିକିରେ ହାଣି ବୁଲେଟ ଚଢ଼ାଇଦେବା ଘଟଣା । ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ । ଜଣେ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଜି ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ୭ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା । ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାକୁ ନେଇଛି ପୋଲିସ ।

Headlines 5- ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନାରେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ୩ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ | ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ନିଶା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଶ୍ରୀ ମେଟାଲିକ୍ସ୍ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କମ୍ପାନୀରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି | ଆଜି ଭୋର ରାତି ୩ଟା ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ୩ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Headlines 6-  ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ୭୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ  ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୬୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ଆଜି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରୁ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

Headlines 7- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର । ମାଲକାନଗିରି କେସିସି ବ୍ୟାଙ୍ଗ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଧାଂଶୁ ଖରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ୧ କୋଟି ୮ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ସୁଧାଂଶୁ ଖରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ । ୫ଟି ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଟଙ୍କା ମାଲକାନଗିରି କେସିସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଧାଂଶୁ ଖରା । ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡିଛନ୍ତି । 

Headlines 8- ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି  ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ୍ୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । କାରଣ, ଏହି ଦିନଟି ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।

Headlines 9- ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳିରୁ ଇରାନର ଦବଦବା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବିଶାଳ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ‘ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ୍’ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିଯାନ ଆଧାରରେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ସୋମବାର ଇରାନର ସାତଟି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ନୌକାକୁ ଧ୍ଵଂସ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ୍ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରିଦେଇଛି । 

Headlines 10- UAE ର ଫୁଜୈରାହରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଭାରତ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଫୁଜୈରାହରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆହତ ଏକ ଦୁଖଃଦ ବିଷୟ । ଭାରତ ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ତୁରନ୍ତ ହିଂସା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛି ।

Also Read: May Vivah Subha Muhurat: ଆରମ୍ଭ ହେବ ମଳମାସ, ମେ ମାସରେ ମାତ୍ର ୮ଦିନ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭଦିନ

Also Read: May Grah Gochar 2026: ୧୧ ମେ ରୁ ରୁଚକ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ୪ ରାଶିର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କିଏ? ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁ
May Vivah Subha Muhurat
May Vivah Subha Muhurat: ଆରମ୍ଭ ହେବ ମଳମାସ, ମେ ମାସରେ ମାତ୍ର ୮ଦିନ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭଦିନ
Jajpur news
Jajpur News: ଯାଜପୁରରେ କୋକୁଆ ଭୟ, ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକଡର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ
Odisha news
Odisha news: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ପୁରୀରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ
Gas Price
Gas Price: ବଢିବନି ଗ୍ୟାସ ଓ ତୈଳଦର, ସରକାର ଦେଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି