Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 29, 2026, 04:09 PM IST

Top 10 News Headlines: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

MLA Husband Missing: ଧମକ ଦେଇ ଏବେ ଅଡ଼ୁଆରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ । ନର୍ଲା ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା, ଘରେ ତଲାସି କଲା ପୋଲିସ୍। ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ନର୍ଲା ତହସିଲଦାର ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କୁ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ତଥା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖାନତଲାସି।  

Mann Ki Baat: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ମନ କି ବାତ’ର ୧୩୨ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ସେ ଦେଶ-ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ‌ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ସୁଜାତା ଭୂୟାଁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ ରଥ। 

Puri Srimandira: ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିଥିବା କେଶରୀ ବଂଶ, ଗଙ୍ଗ ବଂଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ବିପୁଳ ଧନରତ୍ନ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଓ ଭୋଇ ବଂଶର ଶାସକ ପ୍ରଥମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସକମାନେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ବିପୁଳ ଧନ ରତ୍ନ ନେଇ ଫେରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଭକ୍ତିର ନୈବେଦ୍ୟ ସ୍ବରୂପ ଦାନ କରି ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ଲାଗି ୨ ଲକ୍ଷ ୫୦ହଜାର ମାଢ଼ ସୁନା ଓ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ୧୦ହଜାର ମାଢ଼ ସୁନା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

Maoist Surrender: ରାଜ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀ ଦମନ ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି । ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନର ଏକ ସଫଳ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୭୭ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ୨୭ ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ୨୩ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଛାଡ଼ି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ।

Bhubaneswar Crime News: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ୧୨ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗରମ ଚେଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କାମରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ଘର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ । 

Vedanta Alumini: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ, ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହାର ଶିକ୍ଷାପ୍ରକଳ୍ପ ‘ପ୍ରୋଜେକ୍ଟବିଦ୍ୟା’ ଜରିଆରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି।ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ସହିତ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି, ୨୦ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି।

Odisha Weather: ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ।  ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବଢ଼ି ପାରେ ତାପମାତ୍ରା।ଶନିବାର ରାଜ୍ୟର ୧୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତାଳଚେର ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଥିଲେ। ଉଭୟ ସହରରେ ପାରଦ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା।

Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ-ଚୌଦ୍ବାର ତହସିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗରାଜପୁରର ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକ ରାଜାରାମ ବନ୍ଦ୍ରା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେବାବେଳେ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଆର.ଆଇ ରାଜାରାମ ବନ୍ଦ୍ରା, ଏକ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ଜମି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି । 

USA-Iran War: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଏବଂ ଏଫ୍-୧୬ ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବାର ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇରାନର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (ଆଇଆର୍‌ଜିସି)ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ କହିଛି, ଲଢୁଆ ବିମାନ ସହିତ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଏମକ୍ୟୁ-୯ ଡ୍ରୋନ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଖସାଇ ଦେଇଛି।

Hormuz Attack: ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଇରାନ, କୁଏତ୍‌, ବାହାରିନ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ଇରାକରେ କୁର୍ଦ୍ଦିସ୍‌ ଅଞ୍ଚଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଆମେରିକା- ଇସ୍ରାଏଲ ରବିବାର ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଇରାନର ବନ୍ଦର ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଇରାନର ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।

Rashmita Sahoo

