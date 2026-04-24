Top 10 News Headlines: ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଓ ଦିନତମାମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Headlines 1- ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଗସ୍ତରେ ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଠାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ମିସନ ଶକ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବିନା ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣା ଶ୍ରୀ ମିସନ ଓ ନିର୍ଭୟା କଢ଼ି ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 2- ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଲୌହ ପଥର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉଚ୍ଚମାନର ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସମ୍ୱଲପୁରର ରେଙ୍ଗାଲୀ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ JSW ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଜାପାନର JFE ଷ୍ଟିଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସହଭାଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସହଭାଗିତା ବିଶେଷ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ସହାୟକ ହେବ, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଏବଂ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ।
Headlines 3- ବାରିପଦାରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜାଲ୍ ଦସ୍ତଖତ କରି ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବାରିପଦା ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ବାରିପଦା ଶାଖା ପ୍ରବନ୍ଧକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ସାମଲ ଏ ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ ଗତ ୨୨.୦୯.୨୫ ଏବଂ ପୁଣି ୧୩.୦୨.୨୬ରେ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଜକୁ ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟିର କର୍ମଚାରୀ ଦର୍ଶାଇ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ଥିଲେ।
Headlines 4- ସାରାରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉପକୂଳରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ଉପରମୁହାଁ ତାପମାତ୍ରା। ଆକାଶରୁ ଯେମିତି ନିଆଁ ଗଳୁଛି। ପଶ୍ଚିମରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି। ଝାରସୁଗୁଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର,ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତାତି ରେକର୍ଡ ଭାଂଗୁଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳରେ ତତଲା ଝାଞ୍ଝି ପବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆଗୁଆ ସ୍କୁଲ ଖରା ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
Headlines 5- ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖରା ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ଖରାଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି।ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ।
Headlines 6- ଆପ୍ ରାଜନୀତିରେ ଝଡ଼ । ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବଡ଼ ଧରଣର ବିଭାଜନ । ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ AAPର ୭ ସାଂସଦ । ବିଜେପିକୁ ଯାଇଥିବା ୭ ସାଂସଦମାନେ ହେଲେ ରାଘବ ଚଢ଼ା, ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ, ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ, ହରଭଜନ ସିଂହ, ରାଜିନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା, ବିକ୍ରମ ସାହନି ଏବଂ ସ୍ୱାତି ମାଲିୱାଲ। ଆଜି ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଯାଇ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସହ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲ ଓ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକ ।
Headlines 7- ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ । RBI ର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । RBI ରଦ୍ଦ କଲା ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ। ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ RBI ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ‘ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ଟ, ୧୯୪୯’ ଅନୁଯାୟୀ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ୨୪ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମୟ ଶେଷ ହେବା ସହିତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ।
Headlines 8- ତେଲଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଧା ଦରମା କାଟି ଦିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବକେୟା ପେନସନ ଦେବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ତେଲଙ୍ଗାନା କ୍ୟାବିନେଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନେତ୍ତ୍ବରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ବେତରର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କାଟିଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ତେବେ ଏବେ କେବେ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ, ତାହା ଜଣାପଡିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
Headlines 9- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିବା ପରେ କୋଲକତାରେ ହୁଗୁଳୀ ନଦୀରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି । ହୁଗୁଳୀ ନଦୀରେ ନୌକାବିହାର କରିବା ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ବିଦ୍ୟାସାଗର ସେତୁ ଏବଂ ହାୱଡା ବ୍ରିଜର ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, ହୁଗୁଳୀ ନଦୀକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମାତ୍ର ୭ ଦିନ ସମୟ ବାକି ରହିଛି। ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର ଅନୁମୋଦନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମେ ୧ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।