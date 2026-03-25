Top 10 News Headlines: ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତିର ପ୍ରଥମ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନତମାମର ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Trending Photos
Ratna Bhandar: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତିର ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନର ଗଣତି ମଣତି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ।
Odisha News: ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଲୋକସେବା ଭବନ ଠାରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡିକର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିମନ୍ତେ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଆବଶ୍ୟକ ଏଷ୍ଟିମେଟ ଏବଂ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।
Senior Advocate: ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଗତ ୨୧ ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ ୭ଟା ୩୦ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୨ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଉଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଶର୍ଯ୍ୟା ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଦୁଇ ପୁଅ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Lingaraj Temple: ୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟବାହାରୁ ସହସ୍ରାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ଜନଗହଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ବର-କଟକ ପୁଲିସ କମିସନରେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜାରି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ମାଉସୀ ମା’ ଛକ ଠାରୁ ରଥ ରୋଡ୍ରେ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଛକ ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାା ଆସିବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
Kandhamal Encounter: ଆଜି ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓ ନେତା ଶୁକୁରୁ ଏବଂ ତାର ୪ ଜଣ ସହଯୋଗୀ କନ୍ଧମାଳ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକରିବା ପରେ ପୁଲିସର ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆସିଯାଇଛି ମାଓନେତ୍ରୀ ଶିଲା। ଶିଲା ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି-ସୋରଡ଼ା ସୀମାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ନେଇ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଏସ୍ଓଜି, ଡିଭିଏଫ୍, ବିଏସ୍ଏଫ ଯବାନ ମାଓ ଶିବିର ଉପରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲେ।
India Weather: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କ୍ରମାଗତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଆମକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇବାର ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ପଶ୍ଚିମା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏଥିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଉତ୍ତରର ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ତାରିଖରୁ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଅନେକ ନିମ୍ନ ଓ ମଧ୍ୟମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଆଣିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବ।
Vande Mataram: ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବଜାଇବା ଓ ଗାଇବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରି ୨୮ ତାରିଖ ଦିନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସର୍କୁଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ‘ଉପଦେଶମୂଳକ’ ଏବଂ ଏହାର ଅନୁପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନାହିଁ।
Udan Scheme: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ୨୮,୮୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂଶୋଧିତ ଉଡାନ୍ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ରୁ ୨୦୩୫-୩୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ ବର୍ଷ ଅବଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କମ୍ ସେବା ପାଉଥିବା ଓ ସେବା ପାଉନଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
Middle East Crisis: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଆଜି ଇରାନ ପୁଣି ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଇରାନରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦ ନେଇ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ପରିଚାଳନା କରିବାପାଇଁ ତୁର୍କୀ, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
Attack On Abraham Lincoln: ଆମେରିକାର ଗର୍ବ କୁହାଯାଉଥିବା ବିଶାଳକାୟ ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ 'ୟୁଏସଏସ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ' ଉପରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ୧୦୧ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବୁଧବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି।
