Top 10 News Headlines: ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

BJP Candidate: ରାଜ୍ୟସଭାପାଇଁ ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜନୀତି କିଛିଦିନ ହେବ ବେଶ୍ ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ରେ ଖାଲି ପଡୁଥିବା ୪ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଏଥର ୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
Odisha CM: ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ମନମୋହନ ସାମଲ,ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଜି ୯ ଜଣିଆ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜେପି। ବିହାରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ। ଶିବେଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ବିହାରରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ମା,ହରିୟାଣାରୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଟିଆ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ରାହୁଲ ସିହ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସାମରୁ ତେରାଶ ଗୋୱାଲା, ଜୋଗେନ ମୋହନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
Dillip Ray News: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଛି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଆଗାମୀ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ସେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବେ ବେଶ୍ ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ନୀତିଗତ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ସେ ନେଇ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।"
Narendra Modi: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓମାନର ସୁଲତାନ ହାଇଥାମ ବିନ୍ ତାରିକ ଏବଂ କୁଏତର ଯୁବରାଜ ଶେଖ ସବା ଅଲ-ଖାଲିଦ ଅଲ-ହମାଦ ଅଲ-ମୁବାରକ ଅଲ-ସବାହଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଉଭୟ ଦେଶ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି।
Sahara Land Scam: ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାରର ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସାହାରା ପ୍ରାଇମ୍ ସିଟି ଜମି ବିକ୍ରି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
March Weather: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ତାପମାତ୍ରା ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବାହ୍ଣ ୧୦ଟା ପରଠାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ପ୍ରଖର କିରଣ ଅନୁଭୂବ ହେଉଛି। ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଉ ବସନ୍ତ ପବନ ନାହିଁ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ଆଗୁଆ ଆଗମନ ହେଲା ଭଳି ଜଣାପଡୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖରେ ତାପମାତ୍ରା ଯାହା ରହିବା କଥା, ତାହା ରହୁନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
Middle East Conflict: ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ । ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପରେ, ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି ଇରାନ ସେନା । ଲାଗୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେରିକା, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇରାନ୍ । ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ସାଧାରଣ ଇରାନୀ ନାଗରିକ ।
Unnukrishnan Dies: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । କେରଳ କୋଝିକୋଡର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି । ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ୍ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଖବର ମୁତାବକ, କେ.ପି. ଉନ୍ନିକୃଷ୍ଣନ୍ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ କୋଝିକୋଡର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
Donald Trump: ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ୧୪ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କଲା ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ । ମଧ୍ୟ-ପ୍ରାଚ୍ୟର ୧୪ଟି ଦେଶରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ “ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ” ଦର୍ଶାଇ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲର ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଗାଜା, ଇରାକ, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁଏଇ, କୁଏତ, କାତାର, ଓମାନ, ବାହାରିନ, ଲେବାନନ, ଜୋର୍ଡାନ, ସିରିଆ, ୟେମେନ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
Indonesia Earth Quake: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ । ୬.୧ ତୀବ୍ରତାରେ ଥରିଲା ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପ । ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍ ରେ ୬.୧ ରହିଥିଲା । ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପର ସିନାବାଙ୍ଗଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୬୫ କିଲୋମିଟର ଦୂର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲାଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ । ଭୂକମ୍ପ ପରେ ସୁନାମି ଆସିବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ।
