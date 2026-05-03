Top 10 News Headlines: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଇଲା ଆମ ବସ୍, ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନତମାମର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Headlines 1- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଆମ ବସ୍ ନେଲା ଜୀବନ। ବାଣୀବିହାର-ସତ୍ ସଙ୍ଗ ବିହାର ମଝିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଇକ୍ ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛ ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆମ ବସ୍ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ୮ଟି ଆମ ବସ୍ କୁ ଅଟକାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଧାରଣା ହଟିଥିଲା। ଏବେ ଆମ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଛି।
Headlines 2- ପୁଣି ବଢିଲା ଦୁଗ୍ଧ ଦର। ରାଜ୍ୟରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଓମ୍ ଫେଡ୍ କ୍ଷୀର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷୀର ଦର ଲିଟର ପିଛା ୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଅଧ ଲିଟର କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିଛା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଣିକି ଅତିରିକ୍ତ ୨ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧ ଲିଟର ଟୋନ୍ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୨୫ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୨୭ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।
Headlines 3- ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ । କନ୍ଧମାଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପିତାପଲ୍ଲୀରେ ମାଡ଼ିବସିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ଚଢ଼ଉରେ ଜଟଣୀ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଟିମକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟା ସମୟରେ ପିତାପଲ୍ଲୀ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିକଟରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଏକ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାବୁ କରିଥିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ।
Headlines 4- ବାଣପୁର ଉପକାରାଗାରରେ ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ମୃତକ ଜଣକ ବାଣପୁର ଥାନା ବାହାଡାଖୋଲା ଶାନ୍ତିନଗରର ଶଠ ରାଉତରାୟ । ତାଙ୍କ ବୟସ ୮୫ ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । କଏଦୀ ଜଣକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ପାଞ୍ଚଦିନ ପରେ ଗତ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜେଲକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ ଶୌଚ କରିବାକୁ ବାଥରୁମ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଣପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।
Headlines 5- ୨ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧି । ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ସାଆନ୍ତା ନିକଟ ଭୂଇଁପଡ଼ାରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଲ୍ଲିକ ଓ ଅନ୍ୟାସା । ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବାବେଳେ ଗୋଡ ଖସିଯାଇଥିଲା । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଉଦ୍ଧାର ପରେ ନୀଳଗିରି ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
Headlines 6- ନାଇଜେରିଆରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ‘ଫର୍ଟିଲିଟି ଉତ୍ସବ’ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ାଇବା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ‘ବଳାତ୍କାର ଉତ୍ସବ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।ଏହି ଘଟଣା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନାଇଜେରିଆର ଡେଲ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଓରାମୁଡୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ‘ଆଲୁ-ଡୋ’ ପର୍ବ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
Headlines 7- କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଅସୁବିଧା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଦରବୃଦ୍ଧି କମ୍ପାନିକୁ ଅଧିକ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୭ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଖର୍ଚ୍ଚକାଟ ସମେତ ନୂଆ ସିଇଓ ଚୟନ ଆଦି ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ଷତି ୨୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି।
Headlines 8- ରାତି ପାହିଲେ ୪ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଂଚଳ ପୁଡୁଚେରୀରେ ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି। ଏଗଜିଟ୍ ପୋଲ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଥିବାବେଳେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କାହାକୁ ବାଛିଲେ ଜନତା? ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ରହିଛି ସାରାଦେଶର ନଜର। ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆସାମ, କେରଳମ୍ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ। ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଟ୍ ଗଣତି। ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ୍ ଗଣତି ପରେ ଖୋଲା ହେବ ଏଭିଏମ। କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ୪ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଂଚଳର ୮୨୩ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ଗଣତି।
Headlines 9- ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସନ୍ଦୀପ ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟସଭାର ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଆପ୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଶନିବାର ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପଞ୍ଜାବର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି ।
Headlines 10- ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଜଣିକିଆ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିସନ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ତିରୁମାଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନମ୍ ରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ବିନା ୭୦ ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଘିଅ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତିରୁପତି ଲଡୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ତଦାରଖ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା । ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ, ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଭେଜାଲ ଘିଅ ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ଥିଲା ।