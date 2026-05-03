Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3202815
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲା ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲା ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 03, 2026, 04:16 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲା ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Headlines 1- ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲା ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌। ଟୋନ୍‌ଡ ଦୁଗ୍ଧ ଲିଟର ପ୍ରତି ୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି । ୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ହେଲା ୫୪ ଟଙ୍କା ।
ପ୍ରିମିୟମ ଦୁଗ୍ଧ ଲିଟର ପ୍ରତି ୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି, ଯାହା ୫୪ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ହେଲା ୫୮ ଟଙ୍କା । ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରିମିୟର ପ୍ଲସ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଲିଟର ପ୍ରତି ୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି । ୬୦ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ହେଲା ୬୪ ଟଙ୍କା । ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରିମିୟର ଦୁଗ୍ଧ ଲିଟର ପ୍ରତି ୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି । ୫୬ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ହେଲା ୬୦ ଟଙ୍କା । ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍‌ (୫୦୦ ମି.ଲି) ଉପରେ ୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି । ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ର ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ। 

Headlines 2- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଲ୍ହାନ ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର ଟୋଣ୍ଟୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଟୁଗୁଟୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ସକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଭୟାବହ ଗୁଳିବର୍ଷାରେ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ନକ୍ସଲି ନିହତ ହୋଇଯାଇଛି । ଯାହା ଏହି ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି । ମୃତ ନକ୍ସଲି ଜଣକ ଗୋଇଲକେରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସାଙ୍ଗାଜାଟା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଇସ୍ରାଇଲ ପୁର୍ତି ଓରଫ ଅମୃତ ବୋଲି ପରିଚୟ କରାଯାଇଛି । 

Headlines 3- ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ନିଟ୍ -ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା। ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ପେନ୍ ଓ ପେପର ମୋଡ୍‌ରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦିନ ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏ ପରେ କାହାରିକୁ ପରୀକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇନଥିଲା । ସାରା ଦେଶରେ ୨୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୫୫୬ଟି ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ୨୭ଟି ସହରରେ ପରୀକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରୁ ୫୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସମେତ ୧୩ଟି ଭାଷାରେ ଏହି ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି । 

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 4- ଟେଣ୍ଡରରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଏଣିକି ଟେଣ୍ଡରରୁ ପେମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ । ସରକାରଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗେମ୍‌ଚେଞ୍ଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

Headlines 5- ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏକ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିଅରିଂ କଲେଜରେ ବିଟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବର ଲୋକ । କଲେଜର ଅବହେଳା ଏବଂ ସିନିୟରଙ୍କ ରାଗିଂ ପାଇଁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି । ରାଗିଂ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଆସି କଲେଜ କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ହେଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି କିଛି ବୁଝି ନଥିଲେ । ଯାହାର ପରିଣାମ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ସିନିୟର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଫୋନ କରି କହିଥିଲେ ।

Headlines 6- ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧି । ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ସାଆନ୍ତା ନିକଟ ଭୂଇଁପଡ଼ାରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଲ୍ଲିକ ଓ ଅନ୍ୟାସା । ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବାବେଳେ ଗୋଡ ଖସିଯାଇଥିଲା । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଉଦ୍ଧାର ପରେ ନୀଳଗିରି ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

Headlines 7- ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଜବତ । ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନା ଏସ୍ ଆର୍ ଛକରୁ ୨ ଲିଟର ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଜବତ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ । ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ। ଏହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।

Headlines 8- ଦିଲ୍ଲୀର ବିବେକ ବିହାରର ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୯ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ ଟା ୪୭ ମିନିଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସୂଚନା ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ଫ୍ଲାଟର ଦ୍ବିତୀୟ ମହଲାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଫଳରେ ନିଆଁ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଫ୍ଲାଟ ଭିତରୁ ବାହାରି ଦୌଡିଥିଲେ । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏସି ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ।

Headlines 9- ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଛତିଶଗଡ଼ ମଦ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ପ୍ରାୟ ୫.୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷପତ୍ର ଜବତ କରିଛି, ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, EDର ରାୟପୁର ଜୋନାଲ ଅଫିସ ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA), ୨୦୦୨ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ରାୟପୁର, ଦୁର୍ଗ/ଭିଲାଇ ଏବଂ ବିଳାସପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୧୩ ଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସୀ କରିଥିଲା। ଏହି ତଲାସୀରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଚାଟାର୍ଡ ​​ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘୋଟାଲା ସହିତ ଜଡିତ ଅପରାଧର ଆୟକୁ ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା ଲୁଚାଇବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।

Headlines 10- ବିହାରର ସିୱାନରେ ହୋଇଥିବା ରୋଡ୍ ରେଜ୍ ଘଟଣାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋନୁ ଯାଦବ ପୋଲିସ ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ, ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ, ସିୱାନର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର-ଆନ୍ଦର ଧଳା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବିବାଦ ପ୍ରାଣଘାତକ ହୋଇଗଲା। ବିଜେପି ନେତା ମନୋଜ ସିଂହଙ୍କ ଭଣଜା ହର୍ଷ କୁମାର ସିଂହଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଳକ ଚନ୍ଦନ ସିଂହ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲା ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
IMD Weather update
IMD Weather Update: ବଦଳିଲା ପାଣିପାଗ ମିଜାଜ୍, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ଆଇଏମଡି ଜାରି କ
Odisha news
Odisha News: ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲଡ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ ତରଫରୁ ଖଣିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିବସ ପାଳନ... ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର
Entertainment News
ଜୀ ସାର୍ଥକର ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ 'ମୁଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା'ରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ମୋଡ଼
New Odia Film
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ'ର ଦମଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆୟ କଲା ୨୧.୫୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା