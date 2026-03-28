Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3156789
Zee Odisha

Top 10 News Headlines: ଆସନ୍ତା ୮, ୯ ଓ ୧୦ ତାରିଖରେ ହେବ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 28, 2026, 04:10 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Headlines: ଆସନ୍ତା ୮, ୯ ଓ ୧୦ ତାରିଖରେ ହେବ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Ratna Bhandar:ଆସନ୍ତା ୮, ୯ ଓ ୧୦ ତାରିଖରେ ହେବ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଗଣତମଣତି ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ । ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ହେବ। 

Cuttack Jaundice: ପୁଣି କଟକରେ ଜଣ୍ଡିସ୍‌ ଆତଙ୍କ। ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର ୧୧ର ଗାଙ୍ଗୁଲି ବସ୍ତି ଏବଂ ବାଇଗଣି ବସ୍ତିରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜଣ୍ଡିସ୍‌ ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଜଣ୍ଡିସ୍‌ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପୁଛି। ତେବେ ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍‌। 

Odisha Weather: ଦିନରେ ତାତି, ରାତିରେ ବର୍ଷା । ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇ ଦିନରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରି ଛୁଇଁପାରେ । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୩୮ ଡିଗ୍ରି ଉପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସମ୍ଵଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୪୦ଡିଗ୍ରି ଛୁଇଁପାରେ ତାପମାତ୍ରା । ଏହା ସହ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ୭ ଦିନ ବଜ୍ରପାତ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼,କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ ।

Add Zee News as a Preferred Source

Government Employees: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପଢ଼ିବେ AI ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ । ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଢ଼ିବ ରାଙ୍କିଂ । ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ିବେ । ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରାଙ୍କିଂ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ୩ ଲକ୍ଷ ୮୮ ହଜାର ୮୫୪ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ୧୮ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ୩୩୨ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୨ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୯୫୬ ଜଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରି ସାରିଛନ୍ତି । 

Delhi Airport: ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ। ବିଶାଖାପାଟଣା-ଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ । ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଆଶଙ୍କା ପରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ । ବିମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ କରିଥିବା ସୂଚନା, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ। 

Noida Airport: ନୋଏଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ଉଦଘାଟନ କରିବେ ମୋଦୀ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଚମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତଥା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନବନ୍ଦର। ୧୧ ହଜାର ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏୟାରପୋର୍ଟ । ବର୍ଷକୁ ୭ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯାତାୟତ ସୁବିଧା। 

Ms Dhoni: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ଆଇପିଏଲ୍। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ଚିନ୍ନାସ୍ବାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ରାତି ୭.୩୦ରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଧୋନି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେନି। ଫଳରେ ସେ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଖେଳରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ଏନେଇ ବୟାନ ଜାରି କଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍‌ସ।  

PM Modi Meeting: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଇଲ୍ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ‘ହୋରମୁଜ୍ ସଙ୍କଟ’କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ଏହି ବୈଠକରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ, ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।

Bengal Election 2026: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାଜ୍ୟର ମମତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ । ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

KP Sharma Oli: ନେପାଳ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌ରେ ନେପାଲ୍ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ବାଲେନ ଶାହ। ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ପି ଶର୍ମା ଓଲି ଓ ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖାକ୍ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଜି ଭୋର୍ ସମୟରୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ୍। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେନ୍ ଜି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଏହି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।ନେପାଳ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ହତ୍ୟା ଭଳି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଜଡିତ। ଏହି ମାମଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ଜେନ୍-ଜି ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ଜଡିତ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ,ସେହି 'ଜେନ-ଜି' ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଏହି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

