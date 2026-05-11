Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3212965
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Headlines: ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର  ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ..

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 11, 2026, 03:58 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Headlines: ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Headlines 1- ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାରର ୭୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ । ସୋମନାଥ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ୍ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ। ଭବ୍ୟ ରୋଡ୍‌ ସୋ'ରେ ଆସି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମୋଦୀ। ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ବାରା ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା । ବାୟୁସେନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପକ୍ଷରୁ ହେଲା ଏୟାର ସୋ' ପ୍ରଦର୍ଶନ।

Headlines 2- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଜାତି, ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ୫ରୁ ଅଧିକଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ଥିଲେ ଭିଡ ହିଂସା ଧାରା ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି କିଛି ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ହିଂସା ଧାରା ଲାଗିନି କହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ କହିଲେ ।

Headlines 3- ରାଜ୍ୟରେ ଘରଗଣନା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ଓଡ଼ିଶାରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଘରଗଣନା କାମ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି । କୋରାପୁଟରେ ୯୦%, କୋଟିଆରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଘରଗଣନା ଶେଷ'। ଆନ୍ଧ୍ର ବହୁତ ପଛରେ, କେବଳ ହଟଚମଟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି'
ଗଜପତି ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜ଼ିଲ୍ଲାରେ ବି ଘରଗଣନା ସରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଦେଶରେ ଜନଗଣନା ସଫଳତାରେ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ୧ ନମ୍ବର ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ। 

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 4- ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାଉ ଭିତରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟିହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଓ ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ରହିବ ତାହା ଏଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ମନ୍ନାର ଉପସାଗର ଏବଂ ସମୀବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ପ୍ରାୟ ୫.୮ କି.ମି. ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏପଟେ  କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ସହ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।

Headlines 5-  ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ । ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି  ଦୁଇଦିନ ଧରି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି କାନ୍ତିରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା ।

Headlines 6- ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ଅବ୍ବାସ ଆରାଗଚି ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANI ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ବ୍ରିକ୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି ଏବଂ ମେ ୧୪-୧୫ ରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଆରାଗଚିଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ବ୍ରିକ୍ସ ଢାଞ୍ଚାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସହଯୋଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ସହିତ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା।

Headlines 7- ଚମ୍ବା-ନୁରପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଚମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର କକିରା ସ୍ଥିତ ଘାର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୩ଟାରେ ଏକ କାର୍ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ୩୦୦ ମିଟର ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସିପଡିଥିଲା । ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୁଜରାଟର କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସିମଲା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏମାନେ ମଣ୍ଡିରୁ ଏକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ୩୦୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସିପଡିଥିଲା ।

Headlines 8- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବକ୍ସର ବାସିନ୍ଦା, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର । ସେମାନେ ସାର୍ପ ସୁଟର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୟଙ୍କ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଭିକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଆଉ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବକ୍ସରରୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋଲକତା ଅଣାଯାଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ।

Headlines 9- ପାକିସ୍ତାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ । ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନକେ ଆହତ ମଧ୍‌ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ର୍ଭତ୍ତି ଏକ ଗାଡ଼ି ସହିତ ବାନ୍ନୁ ଜିଲ୍ଲାର ଫତଖେଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟସେନ ଭିତରକୁ ପସିବା ପାଇଁ ଚଷେ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମୋନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ।

Headlines 10- ଆସାମରେ ପୁଣି ‘ହିମନ୍ତ’ ରାଜ୍ ।  ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା । ଆସାମର ବିକାଶ ଓ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ‘ହିମନ୍ତ ୨.୦’ ର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ! । ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ମେଣ୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ଓ NDAର ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି ।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଓ
PM Narendra Modi
ସୋମନାଥ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ୍ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
cm mohan charan majhi
ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୀଠରେ ‘ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ’, ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
cyclone update
Cyclone Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି...ଜାଣନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆସିଲା କ'ଣ ଅପ
Odisha Crime News
ନୟାଗଡ଼ରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହାଣିଦେଲେ ଯୁବକ