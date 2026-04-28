Top 10 News Headlines: ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 28, 2026, 03:55 PM IST

Headlines 1- ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ନିଗମ ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା। ଜୁନ ୧୨ରେ ସରକାର ପୂର୍ତ୍ତିର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଶେଷ ହେବ। ନିଗମ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ରାଜ୍ୟର ୨୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଓକିଲନିଯୁକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଛି କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାକି ଅଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ।

Headlines 2- କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣାରେ ଭଉଣୀର ଶବକୁ ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେବା ଘଟଣା । ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା IOB । ‘ମାଲିପୋଷି ଶାଖା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶବ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିନଥିଲେ’ ‘ମୃତଦେହ ଆଣିଥିବା ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ସେଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲା’
‘ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ନେଇ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ’ ।‘ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ହେଲେ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିସରକୁ ମୃତଦେହ ଆଣିବାରୁ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। 

Headlines 3- ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା। ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଫଳରେ ୨୯ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଝାରମୁଣ୍ଡା, ଟାଙ୍ଗରପଲ୍ଲୀ, ବରକାନି, ବିଜୁ ବନ୍ଧ ଓ କାଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ।

Headlines 4- ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଅତିଶୟ ଖରା, ଗରମ। ଅଧିକ ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଆସୁଛି ସୁପର ଏଲ୍- ନିନୋ। ଏଲ୍‌-ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ଶୁଖିଯିବ ମୌସୁମୀ, ହଜିଯିବ ବର୍ଷା। ବଢ଼ିବ ଖରା ପ୍ରକୋପ। ମାଡ଼ି ଆସିବ ମରୁଡ଼ି। ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଇଲାଣି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁପର ଏଲ୍‌-ନିନୋ ପ୍ରକୋପ। ଏଲ୍‌-ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ଏଥର ଅଧିକ ଦିନ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଖରା। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରି ଅନୁଭୂତ ହେବ।

Headlines 5- ନୟାଗଡ଼ରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍‌ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର। ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରକମାରୁ ନୟାଗଡ଼ ଆସୁଥିଲା ବସ୍‌ଟି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖେଡ଼ପଡ଼ା ନିକଟରେ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା। ବସ୍‌ ତଳେ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। 

Headlines 6- ୨୦୨୦ ଗାଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । କୂଟନୈତିକ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ, ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି । 

Headlines 7- ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଜାମିଆ ମିଲିଆ ଇସଲାମିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁଣି ଥରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଖବରରେ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆର୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌)ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

Headlines 8- କୁଖ୍ୟାତ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣକାରୀ ଏବଂ ଏକ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ନେଟୱାର୍କର ନେତା ସଲିମ ଡୋଲାଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଡିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଛି ।

Headlines 9- ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଜଧାନୀ ଜାକର୍ତ୍ତା ନିକଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୮୧ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାପକ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।

Headlines 10- ନାସିକର ଏକ ଟିସିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ନାସିକର କୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଦା ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଫଳରେ ମାମଲା ଏବେ ମାଲେଗାଓଁରୁ ମାଲେସିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି।

