Top 10 News Headlines: ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 28, 2025, 04:15 PM IST

Ratna Bhandar: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି SOP ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ SOP ଫାଇନାଲ୍‌ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛି’ । ‘ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ।  କମିଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ୍ରାଙ୍ଗ SOP ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ । ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ SOP ଆସିଲେ ଗଣତି ମଣତିର ବାଟ ଖୋଲିବ ତା ସହ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଗଣତି ମଣତି ସାରିବାକୁ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଦର୍ଶନ ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ । 

Sikharchandi News: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହଡ଼ ଛାଡୁନାହାଁନ୍ତି ୨ ଦନ୍ତା ହାତୀ। ହାତୀ ବୁଲୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ବନ୍ଦ । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନ ବିଭାଗର ପଦକ୍ଷେପ । ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରବେଶ ଗେଟ୍‌ରେ ବନ ବିଭାଗର ତାଲା ପଡିବାରୁ ଭୋଜି କରିନପାରି ଫେରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
। ୬ ଦିନ ହେବ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହଡ଼ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାତୀ । 

Odisha BJD: ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଯୁବ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ୧୬୦ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପାଇଁ ୧୪୫ ଜଣିଆ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପରେ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୧୧ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ୧୧ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ଼, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନଗିରି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଗଠିତ ହୋଇଛି କମିଟି ।

Nandankanan News: ନନ୍ଦନକାନନରେ ମାଆ ହେଲା ବାଘୁଣୀ 'ଜୟଶ୍ରୀ' । ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ୩ ଛୁଆ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ମୃତ, ଗୋଟିଏ ଜୀବିତ ।
୩ ବର୍ଷୀୟ ବାଘୁଣୀ 'ଜୟଶ୍ରୀ'ର ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବ ବୋଲି ସୂଚନା । ନନ୍ଦନକାନନରେ ଏବେ ମୋଟ୍ ୨୯ଟି ବାଘ ଅଛନ୍ତି। 

Road Accident: ଲମତାପୁଟ ମାଳିପେଟା ନିକଟରେ ଭ୍ୟାନ୍‌କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା କୁକୁଡ଼ା ଟ୍ରକ୍ । ୬ ଜଣ ଗୁରୁତର, ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ହସ୍‌ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତର। ଗୁରୁତର ମାନେ କୁନ୍ଦୁରା ଅଂଚଳର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ଭ୍ୟାନରେ ବରା ଗୁମ୍ଫା ବୁଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। 

Pm Narendra Modi: ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା
'ମହାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଗିରି' । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ମନ୍‍ କି ବାତ୍‍'ରେ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ କଥା ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ।୧୬ ବର୍ଷରେ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦୀ।  ଦେଶ ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । 

Delhi Weather: ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପବନର ଧୀର ଗତି ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରାୟ ୧୭ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ୪୦୦ ଉପରେ AQI ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗମ୍ଭୀର ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ରବିବାର ନୋଏଡାରେ ମଧ୍ୟ AQI ୪୧୫ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

Aravalli Dispute: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ଆରାବଳି ପାହାଡ଼ ବିବାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ସ୍ୱତଃ ବିଚାର କରି ମାମଲାକୁ ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବିଚାରପତି ଜେକେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଏଜି ମସିହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସୋମବାର ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆରାବଳି ପର୍ବତମାଳାରେ ନୂତନ ଖଣି ଲିଜ୍ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଖଣି ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ବିକଶିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥଗିତ ରହିବ।

Unnao Case Update: ଉନ୍ନାଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ)ର ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ସମାଜସେବୀ ଯୋଗିତା ଭୟନା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମୁମତାଜ ପଟେଲ ସଂସଦ ଭବନ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଯୋଗିତା-ମୁମତାଜଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।

Taiwan Earhquake: ତାଇୱାନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୭.୦ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି, ଯାହା ତାଇପେରେ ବିଶାଳ ବିଶାଳ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ତାଇୱାନ୍ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଭୂକମ୍ପର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ରାତି ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ୧୧:୦୫ ରେ ତାଇୱାନର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ୟିଲାନରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୟିଲାନ୍ କାଉଣ୍ଟି ହଲ୍ ଠାରୁ ୩୨.୩ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା।

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

