Top 10 News Headlines: ହୋଲି, ଇଦ୍‌, ରାମନବମୀ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଓ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Police DG Meeting: ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ୪ ତାରିଖରେ ହୋଲି, ୨୧ ତାରିଖରେ ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତର, ୨୭ ତାରିଖରେ ରାମନବମୀ, ଏପ୍ରିଲ ୧୪ ତାରିଖରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଡିଜିପି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ସହିତ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଓ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପ୍ରଚାର ରୋକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାଇବର୍ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟ୍ଫର୍ମ ଉପରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର ରଖିବାକୁ ଡିଜିପି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Operation Shukru: ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ସମୂଳେ ନାଶ ହେବ ମାଓବାଦୀ । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ୍ ଶାହଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ୍ରମେ ଅଭିଯାନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ । ଖୋଜି ଖୋଜି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରାଯାଉଛି । ଭୟରେ ବି ବହୁ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଜଣେ ମାଓ କମାଣ୍ଡର ହିଁ ସାଜିଛନ୍ତି ନିଜ ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ । ସେ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ଶୁକ୍ରୁ । ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ।
3 More New Colleges: ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଆଉ ୩ଟି ନୂତନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ । ଗୋଟିଏ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ଗୋଟିଏ କୃଷି କଲେଜ ଖୋଲିବ। ସୋନପୁରରେ ଖୋଲାଯିବ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଚିପିଲିମାରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ବଲାଙ୍ଗିରରେ କୃଷି କଲେଜ ଖୋଲିବ।
BJD Rajya Sabha Candidate: ଆଜି ବିଜେଡି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ କାର୍ଡ ଖୋଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଫର୍ମ ନେବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି । ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ ତିନିଟି ସେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ। ଆଉ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇକମାଣ୍ଡ । ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ ।
Skill Mahakumbh: ସାରା ଦେଶ ଦେଖିବ ଦକ୍ଷତାର ମହାକୁମ୍ଭ I ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦକ୍ଷତାର ମହାକୁମ୍ଭ । ପୂର୍ବ ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯୁବକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଦେଖାଇବେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା । Skill Development and Entrepreneurship ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ NSDC ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ସ୍କିଲ୍ ଅଲମ୍ପିକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଦେଖାଇବେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା I Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ଅଧୀନରେ NSDC ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ସ୍କିଲ୍ ଅଲମ୍ପିକ ଆଜିଠାରୁ ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
Tribunal Reviews: ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଜି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ଥିତି ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ଅଶୋକ ନିବାସ ସଭାଗୃହରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
Hariyana Crime News: ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ପାହ୍ୟାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଗଣେଶ ଦାସ ଅରୋରା (୫୮) ସଚିବାଳୟର ଷଷ୍ଠ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବୁଧବାର ଅରୋରା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନା ପରିବାର ଲୋକ ନା ଅଫିସରୁ କାହାରିଠାରୁ ଚାପରେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ ନକରିବାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି।
Vijay Thalapathy: ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ଥଲାପତିଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଝଡ଼ । ବିବାହର ୨୭ ବର୍ଷ ପରେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପତିପତ୍ନୀ । ଏନେଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଚେଙ୍ଗାଲପଟ୍ଟୁ କୋର୍ଟରେ ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଡିଭୋର୍ସ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ଣ୍ଣାଲିଙ୍ଗମ ହେଉଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ । ସେ ବିଜୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ସହ ବିବାହ ପରେ ରହୁଥିବା ଘରେ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦାବି କରି ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାଗିଛନ୍ତି । ବିଜୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତଙ୍କା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ପୁଅ ଜାସନ ସଞ୍ଜୟକୁ ୨୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଦିବ୍ୟା ସାଶାଙ୍କୁ ବୟସ ୨୦ ବର୍ଷ ।
Bolivia Plane Crash: ବଲିଭିଆରେ ବଡ଼ ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ । ୧୫ ମୃତ, ୩୦ ଆହତ । ବଲିଭିଆ ବାୟୁସେନାର ବିମାନଟି ରାଜଧାନୀ ଲାପାଜ ନିକଟ ଏଲ ଅଲଟୋଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ବିମାନରେ ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ ନିଆଯାଉଥିଲା । ସାମରିକ ବିମାନଟି ସାନ୍ତା କ୍ରୁଜରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା । ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରନୱେରୁ ବାହାରି ଆଭେନ୍ୟୁକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି । ଏଥିଯୋଗୁ ଆଭେନ୍ୟୁରେ ଥିବା ବହୁ ଗାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏଲ ଅଲଟୋ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ।
Canadian Prime Minister: କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ନି ଆଜି ଭାରତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଅବତରଣ କରିବାପରେ ମାର୍କ କାର୍ନି ପତ୍ନୀ ଡାଏନା ଫକ୍ସ କାର୍ନିଙ୍କ ସହ ତାଜମହଲ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ବୈଶୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ସହଭାଗିତା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ୪ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି।
