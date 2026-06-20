Headlines 1- ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଳକରେ ପିଲାଚୋର ଗୁଜବକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ୪ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ୧୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା।
Headlines 2- ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାହାଡ଼ପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ । ୪୭,୬୦୦ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବେ ମୋଦି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।
Headlines 3- ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ହେଲେ ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ପ୍ରତିବାଦ। ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ‘ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ’। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଜୟଦେବ ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଶତାଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ବିଶାଳ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହାତରେ ବ୍ୟାନର ଓ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।
Headlines 4- କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିବାଦରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବିଶ୍ବଜିତ ମହାପାତ୍ର। ଚାମେଲିଙ୍କ ଏତଲା ଆଧାରରେ ବିଶ୍ବଜିତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାମେଲି ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ATMA ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ । ପୂର୍ବରୁ ଚାମେଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇନେବା ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପାର୍ଥସାରଥୀ ସାମନ୍ତରାୟୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ।
Headlines 5- କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା । ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଶି ଛୁରୀ ଭୁଶୀ ହତ୍ୟା । ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ କଡ଼ରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା । ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାନ୍ତି ନାମକ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ୍ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରରେ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସୁଶିଲ ସିଂଙ୍କ ସହ ନିଳକଣ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ । ଯେହେତୁ ଦୁଇ ମାସ ତଳୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇ ସ୍ବାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ।
Headlines 6- ଏସଆଇଆର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା । ଦୁଇ ବିଏଲଓ ନିଲମ୍ବିତ । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲା ହରଭଙ୍ଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଏସଆଇଆର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇଜଣ ବିଏଲଓଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାଏକ । ସେମାନେ ହେଲେ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡିସର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ଖରଭୂଇଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିବ ଚନ୍ଦ୍ର ଗାଆଣ ।
Headlines 7- ଡିଜେ ନେଲା ଜୀବନ । ମୃତଦେହ ରଖି ପାଟଣାଗଡ଼-କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ । ପ୍ରତିଶୃତି ପରେ ହଟିଲା ରାସ୍ତାରୋକ । ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ସହରାପଡ଼ାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପାଟଣାଗଡ଼ ସହରାପଡ଼ାରେ ବାହାଘର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦିଅଁମଙ୍ଗୁଳା ପାଇଁ ଡିଜେ ବଜାଇ ଆସି ଲୋଚନା ବାହୁକଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଗାଡି ଠିଆ କରିଥିଲେ । ଲୋଚନା ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଡିଜେ ନବଜାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ତରଫରୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ । ଦୀର୍ଘସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜେ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋଚନା ବେହୋସ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ତରଫରୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ ।
Headlines 8- ଟିଏମସିର ଫାଲ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସରିନା ବିବିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଡାଏମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କରିଛି । ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଜାମିନ ବିହୀନ ଧାରା ଲଗାଇଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଏବେଯାଏଁ ୨୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସରିନା ବିବିଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି କି, ସେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ନିଜ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫେରାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଥାନାରେ ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ଡ୍ରାମା କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ଏବେ ପୋଲିସ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ।
Headlines 9- ଖାନ୍ ସାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି । ଶନିବାର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ଖାନ୍ ସାରଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ପାଟନା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ରୋକ ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।
Headlines 10- ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଶାହଦରା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବା ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର-୩ରେ ୟୋଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଜେନେରାଲ ବଗିରେ ଚଢିବା ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସହଯାତ୍ରୀ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହି ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆରପିଏଫ କର୍ମଚାରୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।