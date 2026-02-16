Advertisement
Top 10 News Headlines: କାଲିଠୁ ସିବିଏସଇ ମାଟ୍ରିକ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୪ଟାର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 16, 2026, 04:04 PM IST

CBSE Exam 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି CBSE ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା । ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ CBSE ଡେଡଲାଇନ ସ୍ଥିର କଲା । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ହେଲେ ୧୦ଟା ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନ ପହଁଚିଲେ, ଆଉ ଗେଟ ଖୋଲିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଆଶଂକାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି CBSE ।

Odisha Budget 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ । ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କମିଶନର୍ ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଏ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ୩ ଥାକିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ୩୪ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ, ଏସ୍‌ଟିୟୁ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ, ଡଗ୍ ସ୍ପାଇ‌ଡ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ଵରେ ରହିବେ ।

Ratna Bhandar Review Meeting: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ସରି ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିମଣତି ହେଉନି। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନେଇ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି।

Lingaraj Temple News: ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। । ୩୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ଓ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି । ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଓ ସୋନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 

Sundarpada Blast: ଆଜାଦ ନଗର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଏନଆଇଏ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରିଛି NIA ।ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇଛି NIA ଟିମ । ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ସ୍କାନର ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଯୋଗାଇଥିବା ସଂସ୍ଥା । ସେପଟେ ମୃତ ସେହନେବାଜ ମଲ୍ଲିକ୍ ର ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି । ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼ । ବ୍ୟବହୃତ ବିସ୍ଫୋରକର କିଛି ନମୁନା ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଟିମ । 

Bihar Shops Burnt Fire: ବିହାରର କଟିହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଏନଏଚ-୩୧ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୁର୍ସେଲା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ ।  ଫଳାରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନକୁ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେତୁ ଏହା ବଜାରରେ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କିମ୍ବା ଦୋକାନରୁ ବାହାରିଥିବା ସ୍ପାର୍କ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ପଛରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।

Chemical Factory Blast: ରାଜସ୍ଥାନର ଭିୱାଡିରେ ଏକ ରାସାୟନିକ କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ  । ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ଲୋକ ନିଆଁରେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 

PM Narendra Modi On AI Impact: AI ଦୁନିଆରେ ଭାରତର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ‘ଏଆଇ ଏକ୍ସପୋ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ । ଆଜିଠୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ‘ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ୨୦୨୬’ । ଏହି ସମିଟକୁ ସଂଧ୍ୟାରେ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଫେବୃଆରୀ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସମ୍ମିଳନୀ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ବିଶାଳ ‘ଏଆଇ ଏକ୍ସପୋ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ।

Election Commission Action: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ସାତ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କମିଶନ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। SIR ସମୟରେ ଏହି ଅଧିକାରୀ କରିଥଇବା ଜଣାପଡିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।

Bengaluru Road Accident: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜିନ୍ଦର ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏକ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା କାର୍ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ରୋଡ୍ ଡିଭାଇଡର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଷ୍ଟେଟ ରୋଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ବସ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବସରେ ମୋଟ୍ ୪୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଏଥିରେ ଥିବା ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି । ବସରେ ଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ।

