Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 21, 2026, 04:09 PM IST

Top 10 News Headlines: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ...କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି

Ravenshaw Hostel: ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା । ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଓ ନିଉ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। ଇଣ୍ଟର ହଷ୍ଟେଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ବେଳେ ଉଭୟ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ହାରଜିତକୁ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପରେ ନିଉ ହଷ୍ଟେଲ ଓ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତ ବିଗିଡିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା।

HandiBhanga Jata: ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ । ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଯାତ ପାଇଁ କପିଳେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି । କପିଳେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଚାଲିଛି ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ । ଦୀର୍ଘ ୧୧ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାଦ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଯାତ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନର ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୀତିକାନ୍ତି । କପିଳେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ୩ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।

Srimandira News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧଜିଆ ଉଡୁଛି ନିୟମ, ଜଳକା ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ । ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜୁନ ୨୦୨୪ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ୧୦ ଥର ବେଆଇନ ଭାବେ ଉଡ଼ିଛି ଡ୍ରୋନ । ୧୦ ଟି ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ୨ ଟି ମାମଲାରେ ଫାଇନାଲ ଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବାକି ୮ ଗୋଟି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରିରହିଛି ।

Aali Crime News: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଳାଭର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଉଳତରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାରି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଜାଣିବା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ । ହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୧ ୬ ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ । 

SIR Update: ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ୍‌ ୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR, ଜାରି ରହିଛି ମ୍ୟାପିଂ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍‌. ସନ୍ଥଗୋପାଳନଙ୍କ ସୂଚନା
।୨୦୦୨ SIR ତାଲିକାର ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରି ଜଣାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଏହାସହ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋରାଲ୍‌ କ୍ଲିନ୍‌ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 

Odisha Crime News: ବ୍ରାଉନସୁଗାର ହବ୍‌ ପାଲଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା। ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ ଉତ୍ତର । ୨୦୨୫-୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ୪୦ କେଜି ୨୭୮ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ । ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ୪୮୧ ଜଣ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବେପାରୀ । ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୨୮ କେଜି ୫୭୫ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ, ୩୬୧ ଗିରଫ । ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୩୪ କେଜି ୪୨୬ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ, ୪୪୮ ଗିରଫ ନେଇ ସୂଚନା। 

Road Accident: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ଦେହାତ୍‌ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଭ୍ୟାନ୍‌ ରାସ୍ତାରୁ ଓଲଟି ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ି ଯିବାରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉରାଇୟାର ଗୋଟିଏ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣପୁରରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। 

NH Toll Plaza: ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଟୋଲ୍‌ ପ୍ଲାଜାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ଯାନବାହନରୁ ନଗଦ ଆକାରରେ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଟୋଲ୍‌ ଆଦାୟକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ୟାସ୍‌ଲେସ୍‌ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ କେବଳ ଫାଷ୍ଟାଗ୍‌ ଓ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍‌ କଟିବ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ୍‌ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି।

Nigeria Accident: ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ନାଇଜେରିଆରୁ ଦୁଇଟି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଦୁର୍ଘଟଣା‌ ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୭୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଓ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

T20 World Cup: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ T-20 ବିଶ୍ବକପର ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚ । ସୁପର ୮ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। କିଏ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଯିବ ଆଜିଠୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ । ଉଭୟ ଗ୍ରୁପର ଶୀର୍ଷ-୨ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ।

