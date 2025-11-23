Advertisement
Top 10 News Headlines: ବଢ଼ିଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ...ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Nov 23, 2025, 03:57 PM IST

CM Grievance Programme: ଆସନ୍ତା କାଲି ସୋମବାର ସକାଳ ୧୦. ୩୦ ସମୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ ୨ ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଶୁଣାଣି କରିବେ । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ  ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏହି ଶୁଣାଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୁନଃ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।  ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା । 

Cyclone News: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବଢ଼ିଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ। ସ୍ବଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ । ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଲଘୁଚାପ । ୨୬ରେ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ।

Cyclone Preparation News: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ।  ବିଭାଗ ସତର୍କ ଅଛି ଓ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ’ । ପ୍ରଥମେ ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ । ୨୪ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିପାରିବ ସେନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । 

Bhubaneswar Crime: ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ । ସାମାନ୍ୟ ଝଗଡ଼ାରୁ ଛୁରିରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବେକ କାଟି ଦେଲା ଯୁବକ । ଯୁବକକୁ କାବୁ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପୋଲିସ୍ ଜିମା ଦେଲେ ଲୋକେ । ଯୁବତୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ଘର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୋମୋ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 

Bhadrak Crime News: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗଣିଜାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। । ମା'ର ଋଣ ପାଇଁ ଝିଅ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ଭାଷା ଅଭାଷା ଶୁଣିଲା, ମାଡ଼ ଖାଇ ଆହତ ହେଲା । ଶେଷରେ ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ ହେଲେ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଧିରେ ଧିରେ ଝିଅ ସୁଝୁଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ଗାଁ ଲୋକ ମାନେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି। 

Road Accident: ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲା ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ । ଦାରିଙ୍ଗବାଡିର ଗାଜଲବାଡ଼ି ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ବନ୍ଧାକୋବି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଗୁରୁତର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ବନ୍ଧାକୋବି ବୋଝେଇ ଏକ ଟ୍ରକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଯାଉଥିଲା । ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ ଦେଖି ଆସୁଥିବାରୁ ବାଟବଣା ହୋଇ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ୫୯ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଜଲବାଡ଼ି ଘାଟିରେ ଯିବା ସମୟରେ ଟ୍ରକଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା।

Makena Died: ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଖି ବୁଜିଲା ମାକେନା । ଚିକିତ୍ସା ସତ୍ତ୍ବେ ବଞ୍ଚିଲାନି । ଗତକାଲି ଠାରୁ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଅସୁସ୍ଥ ମାକେନା ହାତୀ । ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଭୁଆସୁଣୀ ମୌଜା ବାରବାରୀ ଜଙ୍ଗଲରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନନ୍ଦନକାନନର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ହାତୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହାତୀଟି କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହୋଇ ପୁଣି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ରାତିରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା 

Earth Quake: ଆଜି ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ।  ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ୨ ଟି ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୩.୭ ଏବଂ ୪.୩ । ବାଂଲାଦେଶ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୂମିକମ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଶନିବାର ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୬ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଢାକାର ଆଶୁଲିଆର ବାଇପାଇଲରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୩.୩ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।

Nainital Road Accident: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନୈନିତାଲରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗାଡ଼ିଟି ୬୦ମିଟର ଖାଇକୁ ଖସିପଡିଥିବାରୁ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ SDRF ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

Wing Commander Namansh: ତାମିଲନାଡୁ କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମାଂଶ ସିଆଲଙ୍କ ମରଶରୀର। ଦୁବାଇ ଏୟାର ସୋ ବେଳେ କ୍ରାସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ନମାଂଶ। ବାୟୁସେନାର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର କୋଏମ୍ବାଟୁର ନିକଟସ୍ଥ ସୁଲୁରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ସୁଲର ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନର ବାୟୁସେନାର ନମ୍ବର ୪୫ ସ୍କ୍ବାଡ୍ରନର ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ନମାଂଶ।

