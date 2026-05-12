Top 10 News Headlines: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ, ହୋଇପାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 12, 2026, 10:09 PM IST

Headlines 1- ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ। ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କାଳବୈଶାଖୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ସହ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିଛି। ପବନର ବେଗ କମିଲେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ପବନ ନ କମିଲେ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। 

Headlines 2- ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅପରାଧୀ ବେଲଗାମ୍ । କେଉଁଠି ପନିକିରେ ହାଣି ଯୁବକଙ୍କୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରାଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ହତ୍ୟା ପରେ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମୃତଦେହ । ବାଲିଅନ୍ତାଠାରୁ କଣାସ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଠି ରକ୍ତର ଛିଟା । ରାଜ୍ୟରେ ବିଗୁଡୁଥିବା ଏଭଳି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମୁଖିଆ । ବାଲିଅନ୍ତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ପରେ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଅଭାବକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି । ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାରେ ସରଜମିନ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବା ସହ ବେପାରୁଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Headlines 3- ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ ଓ ଗୁଡ ପୋଚ ଜବତ । ଏହି ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଓ ସୋର ଆଦର୍ଶ ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ  ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାମଲ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ  ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଅଁରପୁର, ଅଲିହା ଓ ଖଇରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁଙ୍ଗୁରା ଏବଂ ସୋର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ  ମାଣିପୁର, ନୁଆସାହି, ବନ୍ଧସାହି ଓ ବାଉଁଶପାଳ ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ।

Headlines 4- ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ବୁଡିଯାଉଥିବା ୨୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲା,ଯୁବକ ,ଯୁବତୀ ,ପୁରୁଷ ,ମହିଳା ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି । ବେଳାଭୂମିର ୦୭ ନମ୍ୱର୍ ସେକ୍ଟର ମହୋଦଧି ପ୍ୟାଲେସ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡିଯାଉଥିବା ୩ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାନଗଡର ଦୀପ ରାୟ , ଅରଜିତ୍ ପାଞ୍ଜା ଓ ଅଭିଜିତ୍ ପାଞ୍ଜା । ସେହିପରି ୩ ନମ୍ୱର୍ ସେକ୍ଟର ବାଳାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଡିଯାଉଥିବା ହର୍ଶିତ୍ କୁମାର ,ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାଣିକପୁରୀ, ୟନେଶ୍ ସାହୁ , ଡୋମେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏମାନେ ହେଲେ ଛତିଶଗଡ ରାଜ୍ୟର ।

Headlines 5- ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସହ ତାଙ୍କ  ଅଶ୍ଳୀଳ ଫୋଟ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ମାମଲାରେ  ଦଣ୍ଡାଦେଶ । ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି  । ଏଥି ସହିତ ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଏବଂ ଅନାଦେୟ ୨ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଜେଲଦଣ୍ଡ । ଏଭଳି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ।

Headlines 6- ପେପର ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା  ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି NEET-UG 2026 ବାତିଲକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀର ଆଘାତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।  ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ପେପର ଲିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରେ NEET-UG 2026 ବାତିଲ୍ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପବିତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀର ଆଘାତ।

Headlines 7- ତାମିଲନାଡୁରେ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପାରମ୍ପରିକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣକୁ ବଦଳାଇ ଏବେ AIADMK ଦଳରେ ବଡ଼ ବିଭାଜନ ଦେଖାଦେଇଛି । ବିଜୟଙ୍କ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲେ ସି.ଭି. ଷଣ୍ମୁଗମଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ TVK ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ AIADMK ର ଏକ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏଡାପାଡି କେ. ପାଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦଳର ୪୭ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ଏବେ ବିଜୟଙ୍କ ଶିବିରରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । 

Headlines 8- ପାକିସ୍ତାନର ଖୈବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ଏକ ବଜାରରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ । ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତିକମରେ ୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ୨୪ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଡିଆ ମୁତାବକ, ଖୈବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ଲକ୍କି ମାରୱତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଜାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୯ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ।

Headlines 9- ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସରନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୋଲିସର ସାଇବର ଅପରାଧ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଲା, ଉବର ଏବଂ ରାପିଡୋ ଭଳି ଏଗ୍ରିଗେଟର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅନଧିକୃତ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆପ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ସରନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ବିନା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନଧିକୃତ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଚାଲୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରି ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି।

Headlines 10- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସମ୍ପ୍ରତି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଭଦୋଦରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ସୁବିଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନର ପ୍ରଭାବ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ କନଭୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କନଭୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ପାଇଲଟ୍ ଯାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

