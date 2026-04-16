Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 16, 2026, 04:11 PM IST

Top 10 News Headlines: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଡିଲିମିଟେସନ୍‌ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Women Reservation Bill: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଡିଲିମିଟେସନ୍‌ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ।  ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍‌ ଆଗତ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ । ଜନସଂଖ୍ୟାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଆଇନ ତିଆରିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ । ଯେଉଁ ଦଳ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ତାର ଫଳ ଭୋଗିଛି । ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କଲେ ମହିଳା କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ । ୨୫/୩୦ ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ଥିତି ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ- ମୋଦୀ । ଏବେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକାର ପାଇବା ନେଇ ଦୃଢ଼ ହକ୍‌ଦାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦୀ।  ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଭୋଗିବେ । ମୁଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗରୁ ଆସିଛି, ମାତ୍ର ସବୁ ବର୍ଗକୁ ସମ୍ମାନ କରି ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ ମୋଦୀ।

Odisha Politics: ପଲାସା-ଇଚ୍ଛାପୁରମ ରେଲ ଅଂଚଳକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ୱାଲଟିୟର ରେଳ ଡିଭିଜନକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଜୋନରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସୀମାକୁ ବାରମ୍ବାର ସଂକୋଚିତ କରାଯଉଛି । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକ ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛି । ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଜୋନ ଅଫିସ ଆଗରେ ୧୦ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଶାଳ ଗଣଧାରଣା । କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି, ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇ-ଏମଏଲ, ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଏନସିପି, ଆରଜେଡି, ସମତାକ୍ରାନ୍ତି ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଗଣଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Loksabha Seat: ଲୋକସଭା ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ଵାରା ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି । ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭାରେ ଓଡିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କମିବ।
ଯଦି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଆସନ ବଢ଼େ, ସେହି ଅନୁସାରେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଆସନ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପଶ୍ଚିମବଂଗ,ତାମିଲନାଡୁ ବି କ୍ଷତି ସହିବେ । ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି ବିଜେପି ସୀମା ନିର୍ଧାରଣ କରୁଛି । 

Odisha Crime News: କଟକର ଜଣେ ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଅପହରଣ ଏବଂ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଏହି ଅପରାଧର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନାନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପରିଡା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ସେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲ୍ୟାଣୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି।

Odisha Weather Report: ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟବସ୍ତ ଜନଜୀବନ । ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଟପିପାରେ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ଟପିପାରେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୋନପୁରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବହି ପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଆସନ୍ତା କାଲି ଏବଂ ୧୮ ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ବହିପାରେ।

Naveen Patnaik Letter To CM:  ତୁରନ୍ତ ଡାକ ବିଧାନସଭା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ। ରାଜ୍ଯର ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ନେଇ ପାରିତ କର ସଂକଳ୍ପ। ସୀମାପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ ନେଇ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚିଠି। ସଂସଦରେ ପାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ। ଏହାକୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସ୍ବାଗତ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ସେହିପରି ରାଜ୍ଯର ରାଜନୈତିକ ସ୍ବାର୍ଥ ହାନି ହେଉ ନଥିଲେ ସୀମାପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ସ୍ବାଗତ କରିବ ବିଜେଡି। 

MK Stalin Protest: ଲୋକସଭା ଆସନ ପୁନଃସୀମାନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରି ପୂରା ତାମିଲନାଡୁରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଡିଏମକେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟନିଧିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ନମକ୍କାଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲର ନକଲ ପୋଡିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।

Hormuz Strait: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚାଲିଥିବାବେଳେ ତେହେରାନର ଏକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ନୂତନ ସଂଘର୍ଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣର ବିପଦ ବିନା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଓମାନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ବର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇନ୍ଧନ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ଉପସାଗରରେ ୨୦,୦୦୦ ନାବିକ ଓ ସହସ୍ରାଧିକ ଜାହାଜ ଓ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଟକି ରହିଛି ।

Andhra Pradesh Road Accident: ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କର୍ନୁଲରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୮ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା କର୍ଣ୍ଣାଟକ-ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମା ନିକଟରେ କୁର୍ନୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମପୁର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୮-୯ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୧୬୭ରେ ଘଟିଥିଲା। ଏକ ପିକ୍‌ଅପ୍‌ ଗାଡ଼ିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟମରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରକୁ  ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଲରି ସହିତ ପିକ୍‌ଅପ୍‌ ଗାଡ଼ିର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା।

Putin Visit India: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ରେମଲିନ ଏହି ସୂଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଠକ ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷ, ଭାରତ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଣ୍ଟର 18ତମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଉପସାଗର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶେଷକରି ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସମେତ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ବାଣିଜ୍ୟ, ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

