Top 10 News Headlines: ଡ଼ରାଇଲାଣି ନୂଆ ଭାଇରସ, ଇବୋଲା ନେଲାଣି ୮୦ ଜୀବନ...ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 17, 2026, 04:01 PM IST

Headlines 1- ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇ.ବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ । ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କହିଲେ ଡିଜିପି। ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏନାକାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ୫ ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୧୭୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ NBW ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାଯାଇଛି କହିଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି। 

 Headlines 2- ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସଂଘର ସା. ସମ୍ପାଦକ। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥିତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି।  ୫ ଦିନରେ ୧୫ ଦିନର ତେଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସଂଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ତେଲ ସଂକଟ ରହିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସଂଘର ସା. ସମ୍ପାଦକ  ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ୍‌ । 

Headlines 3- କୋଇଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ଖଣିରେ ବେଆଇନ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ପ୍ରଥମେ କାରରେ ଆସି ଝଗଡା କଲେ ଓ ପୁଣି ବାଇକରେ ଆସି ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଫେରାର ମାରିଲା ଯୁବକ । ଟାଉନ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋକା ଜବତ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତଦନ୍ତ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କିଛି ମାସ ତଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ  ଏକ  ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ  କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ  ପରିସରରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ସହ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

Headlines 4- ଲାଞ୍ଚୁଆ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା। ୧ ଲକ୍ଷ ୩୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଜେଇଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ସୁବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବେସରକାରୀ ସହଯୋଗୀ ଆଶୁତୋଷ ବଳିଆର ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ବକେୟା ବିଲ୍ ପାସ୍ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନି ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୧ଲକ୍ଷ ୩୬ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 

Headlines 5- ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର ପହଲଗାମରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଗୁଜରାଟରୁ କାଶ୍ମୀର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗାଡି ପହଲଗାମରେ ଖାଇରେ ଖସିପଡିଛି । ଫଳରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ରହିଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗୁଜରାଟ ନିବାସୀ ଅଶୋକ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୈନା କଶ୍ମୀର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । 

Headlines 6- ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ତୈଳ ଯୋଗାଣକୁ ବଢିଥିବା ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଵସ୍ତିକର ଖବର । ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର ଟନ୍ ଏଲ୍ପିଜି ଧରି ଟ୍ୟାଙ୍କର ସିମି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ମେ ୧୩ ତାରିଖରେ ରଣନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୁଜ ପାର ହୋଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ଅବ୍ବାସ ଆରାଗଚି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

Headlines 7- ହାଣ୍ଟାଭାଇରସ୍ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ କଙ୍ଗୋରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସର ଆତଙ୍କ । ଇବୋଲା ଭାଇରସରେ ୮୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯାହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢାଇଦେଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି WHO ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଇବୋଲା ଏକ ବିପଦଜନକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ । ଏହା ବିରଳ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ । ଏହି ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରର ରକ୍ତ, ବାନ୍ତି ଏବଂ ଝାଳଭଳି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।

Headlines 8- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରତଲାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍-ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏସି କୋଚରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫ଟା ୩୦ ମିନିଟ ସମୟରେ କୋଟା ଡିଭିଜନର ଲିନିରିଛା –ବିକ୍ରମାଗଡ଼ ଆଲୋଟ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ କୋଟା ରେଳ ଡିଭିଜନର ରିଲିଫ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରେନର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ କୋଟା ଡିଭିଜନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । 

Headlines 9- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ୪ ନୂଆ ବିଚାରପତି । ମୋଟ ୩୮ ଜଣ ହେବେ ବିଚାରପତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୋଟ ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା ୩୪ରୁ ବଢ଼ି ୩୮ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ଅଛନ୍ତି । ୨୦୨୬ ମସିହାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇ ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମେ’ ୫ ତାରିଖରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା ଏବଂ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ନଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମେ’ ୧୬-୧୭ ତାରିଖରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Headlines 10- ରୁଷ ଉପରେ ୟୁକ୍ରେନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ରାତିସାରା ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମସ୍କୋ ସମେତ ରୁଷର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣରେ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ରୁଷ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

