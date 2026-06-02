Top 10 News Headlines: CBSEରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Headlines 1- ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ କଟକ ପୋଲିସକୁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନୋଟିସ । ୧୫ ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି NHRC । କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ନିରୀହ ଯୁବକଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଟକ ରଖି ଥାର୍ଡ-ଡିଗ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଭଜମନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ NHRC କଟକ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ।
Headlines 2- ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡା ଥାନା ପୋଲିସ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରୁ ଏକ ଅଟୋ ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନିଶା ଔଷଧ ଏସକଫ ସିରଫ ଜବତ କରିଛି । ଏହାସହ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବଳିଆପଣ୍ଡା ଦାମୋଦର ରୋଡ ଟେଲିଫୋନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ । ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ପଞ୍ଚୁକୁଳର ସୁଦାମ ମହାରଣା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ଅଟୋ ସହ ୩୦୦ଟି ଏସକଫ ସିରଫ ବୋତଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ଓଡି ୧୩ୟୁ ୪୩୨୫ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟୋରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏସକଫ ସିରଫ ବୋତଲ ଯାଉଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ।
Headlines 3- ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ବଢିଲା ସଂରକ୍ଷଣ । ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ତଥା ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସଂରକ୍ଷଣ । ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ମେଡିକାଲ୍ ଆଦି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ ସଂରକ୍ଷଣ । ଏନେଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୨.୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୭.୧୩ ପ୍ରତିଶତ । ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏଣିକି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ହାର ୧୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୨.୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୬.୨୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
Headlines 4- ବଢିଲା ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଅଣ୍ଡରୱେଟ ଶିଶୁଙ୍କ ଜଳଖିଆ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି ଦୈନିକ ସେମାନଙ୍କୁ ୧୮ ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା । ରାଜ୍ୟରେ ୩୫ ହଜାର ଶିଶୁ ସିଭିଅର ଅଣ୍ଡରୱେଟ ଅଛନ୍ତି। ଏବାବଦରେ ୧୨୬ କୋଟି ୮୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ବହନ କରିବେ ସରକାର। ଏହା ସହ ଶିଶୁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ୧୦୦୦ ଦିନ ପୋଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଡିଜିଟାଲ ବୁକଲେଟ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା।
Headlines 5- ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଲିଅନ୍ତା ଗଣହିଂସା ଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ବା NHRCର ୨ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି କ୍ରାଇମସ୍ପଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଳତାଡ଼ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପୋଲିସକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି କ୍ଲିନଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
Headlines 6- CBSEରେ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଖାତା ଦେଖା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ବଦଳିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଚିବ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି। ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ‘ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ ବା OSM ସେବା କ୍ରୟରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି । ଏହି ବିବାଦ ଭିତରେ ସିବିଏସଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ସିଂ ଏବଂ ସଚିବ ହିମାଂଶୁ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 7- ସିବିଏସଇ ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପୋର୍ଟାଲରେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ । ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି କି, ପୋର୍ଟାଲରେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ କରି ସର୍ଭିସରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଆଟାକରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ପିଲାମାନେ ବିନା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ନିଜର ସବମିଶନ ଜମା କରିପାରିବେ । ସିବିଏସଇ ବୋର୍ଡ ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖରେ ରି-ଇଭାଲ୍ୟୁସନ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଛି ।
Headlines 8- ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୪ରେ କେରଳମ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସନ୍ତା ୪ରେ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆଇଏମଡି ଆକଳନ କରିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବସାଗର ଲାକ୍ଷାଦ୍ବୀପ ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ନେଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି । ତାମିଲନାଡୁର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ, ନୀଳଗିରି, କୋୟାମ୍ବାଟୁର, ଧେନୀ, ଥିରୁପୁର, ଭିଲ୍ଲୋର, ରାନୀପେଟ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସ୍ଥିତି ଜୁନ୍ ୭ ଯାଏଁ ରହିବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
Headlines 9- ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏବେ ଭାରତରେ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ତିଆରି ହେବାକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର । ଆଲୋଚନା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ୩.୨୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି । ଏହା ୧୧୪ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୯୪ ଟି ଭାରତରେ ତିଆରି କରାଯିବ । ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିଗ୍ରହଣ ଶାଖା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଫରାସୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠି ପଠାଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ୯୪ଟି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ।
Headlines 10- ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ଇସ୍ରାଏଲ୍-ହିଜବୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଯୁଦ୍ଧବିରତି । ବନ୍ଦ ହେବ ଗୁଳିବିନିମୟ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗତକାଲି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ଲେବାନନର ସଂଗଠନ ହିଜବୁଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ତୀବ୍ରତା କମାଇବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ଆଲୋଚନା ଓ ହିଜବୁଲ୍ଲା ସହ ପରୋକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
