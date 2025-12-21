Top 10 News Headlines: ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମାଆ, ଘନକୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Trending Photos
Fir File On Humane Sagar Case: କଟକ ସେକ୍ଟର ୭ରେ ଥିବା ମର୍କତନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ଦିବଂଗତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳି ସୁନା। ପୁଅର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ସେ। ପୁଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଅବହେଳା, ଚାପ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ, ଆର୍ଥିକ ହେରଫେର, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ, ଆଦି ଅଭିଯୋଗ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମାଆ ଶେଫାଳି ସୁନା । ଏହି ଏତଲାରେ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ଲୁଲୁ ମହାନ୍ତି, ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତି, ଗାୟିକା ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଶ୍ରେୟା ମିଶ୍ର, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର ଓ ସଂଗୀତକାର ସୋମେଶ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
Odisha Weather: ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ସତର୍କତା। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ବିଶେଷକରି ୬ଟି ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଆରଟିଓ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିବାରଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Koraput Parab: ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୋରାପୁଟର ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ପରବ ୨୦୨୫ର ୨୮ ତମ ସଂସ୍କରଣ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥୀ ଭାବେ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଯୋଗ ଦେଇ କୋରାପୁଟର ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ପରମ୍ପରା, ଆଦିବାସୀ କଳା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି । ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କାଳଜୟୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କଳାକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଏ ଏହି ପରବ ମହୋତ୍ସବ।
Bhubaneswar News: ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲଜ୍ଜା । ଧଉଳି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ମନରୁ ନଲିଭୁଣୁ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତି ଉପରେ ଥିବା ସହିଦ ନଗରର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି । ସହିଦନଗରରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା । ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା ମାମଲା । କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ । ଏନେଇ CAW ସହିଦନଗର ଥାନା ପାଖରୁ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Road Accident: ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ ବଡମାସିଂ ଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ୧୫ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେମାନେ ଆଜି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
Pil Filed At Odisha High Court: ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଂଗ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ସଂପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ କବିତା ପାତ୍ରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାୟର ଆବେଦନରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜନବିରୋଧୀ ଓ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏକା ଥରେ ଅଢେଇ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବଢାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ତୁଳନାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି।
Train Fair Increased: ରେଳବାଇ ସାଧାରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବର୍ଗରେ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନୁସାରେ ୨୧୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମେଲ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ନନ୍-ଏସି କ୍ଲାସର ଭଡ଼ା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏସି କ୍ଲାସର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରେଳବାଇ କହିଛି ଯେ ୫୦୦ କିଲୋମିଟର ନନ୍-ଏସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ରେଳବାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଉପନଗରୀୟ ସେବା ଏବଂ ମାସିକ ସିଜନ୍ ଟିକେଟ୍ (MST) ପାଇଁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ 215 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
Delhi Weather: ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ଉତ୍ତର ଭାରତ । ପାରଦ ଖସିବା ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି କଲବଲ କରୁଛି । ପୂରା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀତ ଲହରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ାଇଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭୟଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ଲଢ଼ୁଛି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ । ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୪୦୦ ଉପରେ ରହିଛି ଏୟାର କ୍ବାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ । ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସିଭିୟର କାଟାଗୋରିରୁ ଭେରି ପୋର୍ କାଟାଗୋରିକୁ ଖସିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ହାର ।
ISIS Air Strike: ସିରିଆରେ ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ (ISIS) ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ, ମୁସଲିମ୍ ଦେଶ ଜୋର୍ଡାନ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଜୋର୍ଡାନ ବାୟୁସେନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ଏହାର ଲଢୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସହିତ ମିଶି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ଚଳିତ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ତିନି ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦେଶର ଏହି ମିଳିତ ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ସିରିଆରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆତଙ୍କବାଦର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା।
South Africa Crime: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ । ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଚଳିତ ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୋଲିସର କହିବା କଥା ଯେ ସହରରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ବେକର୍ସଡେଲରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ହେଲେ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଚାନକ ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।