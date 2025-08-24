Top 10 News Headlines: ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା...ବଢୁଛି ବୈତରଣୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ସକାଳର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Baitarani Flood Situation: ବଢୁଛି ବୈତରଣୀ । ଆଖୁଆପଦା ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ । ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ବିପଦ ସଂକେତ ୧୮.୩୩ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ୧୮.୫୦ ମିଟର ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟାପାଣି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରାଯାଇ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।
Odisha Weather: ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନସାରା ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ବିଶେଷ କରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୨୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତାସହ ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Hirakud Dam Gate Open: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ୮ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା । ଡ୍ୟାମ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବର ୫ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବର ୩ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି।
ଏବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ୬୨୧.୨୧ ଫୁଟ୍ ରହିଛି । ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରକୁ ୨,୩୩,୪୭୮ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ୧,୬୧,୬୭୭ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଢୁଛି ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।
Odisha Crime News: ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ପରିସରରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ନେଇ ୨ SIଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ । ଟାଉନ୍ ଥାନାର SI ଉତ୍କଳ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା ସହ
ସଦର ଥାନାର SI ରୋଜାଲିନ୍ ମିଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ ।
Marijuana Seized: ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ କଷ୍ଟମ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୁଣି ୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷିଦ୍ଧ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାରିଜୁଆନା ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିଥିବା ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଜବତ ହୋଇଛି। ବିମାନରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଜଣେ ଯୁବତୀ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ସଂପର୍କରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେକିଂ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ମାରିଜୁଆନା ମିଳିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।
S. Jaishankar Reaction: ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଋଷ ତେଲକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜବାବ । ଋଷ ସହ ଭରତର ଉର୍ଜା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତେଲ କିଣୁଛୁ ନିଜର ଓ ବିଶ୍ବର ହିତ ପାଇଁ । ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛି । ହେଲେ ଭାରତ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଜାରି ରଖିବ । ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ସହ ଋଷ ପାଖରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଏହି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
Gaganyaan Astronaut Mission: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆର୍ଥିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସାଂରଚନିକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକସ, ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଏଜେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
Congress Leader Shashi Tharoor କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁର ରବିବାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାନିଲ ୱିକ୍ରମାସିଙ୍ଘେଙ୍କ ଅଟକ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କଲମ୍ବୋ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଥରୁର ଏହି ମାମଲା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ "ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣ ରାଜନୀତି" ଏଡାଇବାକୁ କଲମ୍ବୋକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। "ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ୱିକ୍ରମାସିଙ୍ଘେଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ, ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ମନେହୁଏ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି - ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଦେଇ - ପ୍ରତିଶୋଧର ରାଜନୀତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେବା କରିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ," ଥରୁର X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି।
Agni-5 ultra long-range ballistic missile: ଭାରତ ଅଗ୍ନି-୫ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଲଙ୍ଗ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା୫ହଜାର କିଲୋମିଟର, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ସାତ ହଜାର କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଏହା ଏୟାରବେସ୍, ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ରନୱେ ଭଳି ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର କିମ୍ବା ବଙ୍କର-ବଷ୍ଟର ବୋମା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ।
Bridge Collapsed: ଚୀନର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଚୀନର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏକ ରେଳ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ୧୨ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୪ ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି । ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି କିଙ୍ଗହାଇରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା ଚୀନର ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
