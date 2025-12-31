Advertisement
Top 10 News Headlines: ଆଉ କିଛିଘଣ୍ଟା ପରେ ନୂଆବର୍ଷ...ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ହେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଆଉ କିଛିଘଣ୍ଟା ପରେ ନୂଆବର୍ଷ...ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ହେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:58 PM IST

Top 10 News Headlines: ଆଉ କିଛିଘଣ୍ଟା ପରେ ନୂଆବର୍ଷ...ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ହେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Happy New Year: ଆଜି ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ, ଆଉ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ନୂଆବର୍ଷ ୨୦୨୬ । ୨୦୨୫କୁ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ଜଣାଇ ୨୦୨୬କୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ଧାର୍ମିକପୀଠରେ ଜମିଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ।କାଶ୍ମୀରଠୁ ନେଇ ରାଜସ୍ଥାନ, ମଥୁରାଠୁ ନେଇ ଆଯୋଧ୍ୟାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ ଜମିଛି । ତେବେ ପୂରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ।

Puri Sri Mandira: ୨୦୨୬ ନବବର୍ଷକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସଠିକ୍‌ ସମୟରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସୂଚନା । ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ଭାବନା । ଭିତରକାଠରୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ’ । ‘ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।  ସିଂହଦ୍ବାରରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ଅନ୍ୟ ୩ ଦ୍ବାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନେଇ ସୂଚନା।

Odisha Weather: ପ୍ରବଳ ଶୀତକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଗଲା କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଲାଣି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। ଉଭୟ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକଠାରୁ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଯିବା ପରେ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ୧୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବା ପରେ ଥରିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଏପଟେ ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ବହଳ କୁହୁଡ଼ି ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତେବେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଆଗକୁ କମିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ୩ରୁ ୪ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

Road Accident: କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବୁଢାଆମ୍ବରେ ବାଇକ୍-ସ୍କୁଟି ମୁହାଁମୁହିଁ; ୨ ମୃତ । ଉଦଳାରୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଜଣେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଓ ପରେ MKCG ସ୍ଥାନାନ୍ତର । 

Puri Municipality: ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କଳେବର ବଦଳିଛି।  ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାନଗର ନଗମ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଛି। ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀକୁ ମହାନଗର ନିଗମରେ ପରିଣତ କରାଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସାକାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ସରକାରୀ ଗେଜେଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ୩୦ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ପୌର ପରିଷଦର ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜନସଂଖ୍ୟାର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ୟହୀତ ରାଜସ୍ୱ, ଅଣକୃଷି ନିୟୋଜନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ବୃହତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

Anu Garg: ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ।
ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯାହା ଉତ୍କର୍ଷତା ଓ ସଶକ୍ତୀକରଣର ପ୍ରତୀକ । ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶର ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମନୋଜ ଅହୁଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । 

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ । ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌ । ଅଫିସ ପିଅନ କାହ୍ନୁ ସାହୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ୩ଟି ଜାଗା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେସ୍‌ ପାଇଁ ଓକିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ନେଉଥିଲେ ଟଙ୍କା । ଉଭୟଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

IRS Promotion: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସେବା (ସୀମା ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ କର)ର ୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ୧୨୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ କମିସନର ପଦବିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଜୋନରେ ନିଯୁକ୍ତ ୨୦୧୩ ବ୍ୟାଚର ତିନି ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ସର ପେ ସ୍ତର-୧୩କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି।

PUCC Dead Line: ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି । PUCC ଅବଧି ସୀମା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର । ଏହା ପରେ ଅର୍ଥାତ ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ PUCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌ ନଥିଲେ ସରକାର ନେବେ ଆକ୍ସନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା । ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରାଇନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବିଭୂତି ଜେନା ।

Kashi Vishwanath Temple: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।  କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ।  ବିଶ୍ୱାସର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।  ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖରେ ଶିରିଡି ସାଇ ମନ୍ଦିର ସାରା ରାତି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ।  ଏହି ସମୟରେ, ବୃନ୍ଦାବନର ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ନଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।

