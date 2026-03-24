Top 10 News Headlines: ଶେଷରେ ଆଖିବୁଜିଲେ ହରିଶ ରାଣା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଦିନତମାମର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Rukuna Rathayatra: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଏକାମ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ଏଥିରେ ୭୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାର ଯୋଗଦେବେ । ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହୋତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସନତ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Maoist Shukru: ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ମୋଷ୍ଟ ଓ୍ବାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓ ନେତା ଶୁକ୍ରୁ । କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ୍ ପାଖରେ ଶୁକ୍ରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି । ଏକେ-୪୭ ସହ ଶୁକ୍ରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । କେବଳ ଶୁକ୍ରୁ ନୁହଁନ୍ତି ତା' ସହ ଆଉ ୪ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । କଳାହାଣ୍ଡି- କନ୍ଧମାଳ- ରାୟଗଡ଼ା ସୀମାନ୍ତରେ ଶୁକ୍ର ଲୁଚିଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେବାକୁ ସୀମାନ୍ତରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହୁଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଶୁକ୍ରକୁ ଧରିବାକୁ ରହିଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ । କିଛି ଦିନ ତଳେ ସାଥୀ ମାଓବାଦୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଶୁକ୍ରୁ । ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।
Ram Navami 2026: ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବ। ଏହାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୃଢ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Power Tariff Hike: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର । ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ବା OERC ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଜୁଳି ଶୁଳ୍କ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ମିଳିବ ଆହୁରି ଅଧିକ ରିହାତି । ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁସଂଗଠିତ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି । ପିକ୍ ଆଓ୍ବାର ତୁଳନାରେ ସୋଲାର ଆଓ୍ବାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଓଇଆର୍ସି ।
Odisha Fire Tragedy: ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମନରୁ ନଲିଭୁଣୁ କଟକରେ ପୁଣି ଲାଗିଲା ନିଆଁ। କଟକ ଏଲଆଇସି ଅଫିସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକ ଲିଙ୍କରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଏଲଆଇସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରିଥିଲା ଧୁଆଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ ଖବର। ଚଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଜଳୁଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ।
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଅଡିଟର । ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଅଡିଟର ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ରଥ । ସର୍ଭିସ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ୪ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ । ସର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ଅଫିସରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ ।
New Train Ticket Refund Rules 2026: ରେଳ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରିଫଣ୍ଡ ନିୟମକୁ ପୁନଃଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ନିୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଭାରତର ରେଳ ନେଟୱାର୍କରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହଜନକ IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ବଟ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ହଡ଼ପ କରନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ତତକାଳ ଟିକେଟ୍ ନିୟମ ଅଧୀନରେ।
Harish Rana Demised: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ଆଜି ନିଧନ ହୋଇଛି । ୧୩ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କୋମାରେ ଥିବା ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ସମ୍ମାନଜନକ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ହରିଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏଠାରେ ନିୟମ ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଲାଇଫ ସପୋର୍ଟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ୧୦ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ୟାନେଲ ଏହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । ଏହାପରେ ହରିଶଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମିଳିଛି ।
LPG Cylinder: ଆଗାମୀ ୪୮ ରୁ ୬୦ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି LPG ଜାହାଜ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଜାହାଜ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଛିଟା ଆଶ୍ବସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ପାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଜଗ ବସନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିଧ୍ୱସ୍ତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାର କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପାର କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ।
Colombian Plane Crash: କଲମ୍ବିଆ ବାୟୁସେନାର ସି-୧୩୦ ହର୍କ୍ୟୁଲସ୍ ବିମାନ ସୋମବାର ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଆମାଜନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ଅତି କମ୍ରେ ୬୬ ଜଣ ଯବାନକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଓ ୫୧ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାରି ଜଣ ସୈନିକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସାମରିକ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫୮ ଜଣ ଯବାନ, ଛଅ ଜଣ ବାୟୁସେନା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ବିମାନରେ ୧୨୧ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମେଜର ଜେନେରାଲ କାର୍ଲୋସ ଫର୍ନାଣ୍ଡୋ ସିଲଭା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।