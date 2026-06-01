Top 10 News Headlines: ମିଆଁମାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୪୬ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jun 01, 2026, 03:52 PM IST

Headlines 1- ମଣିଷକୁ ଖାଇଗଲା ମହାବଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ କୁମୁଡାବାଡ଼ି ଗାଁ ରାଜାମ୍ ସାହି ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ଗୋଡ଼ । ମଣିଷର ଅଧା ଦେହକୁ ଖାଇ ବାଘ ଚାଲିଯାଇଥିବା ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ସ୍ଥିତିରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯଶିପୁର ଥାନା ବସନ୍ତପୁର ଗାଁର ସାଧୁ ନାଏକ। ଗତକାଲି ସାଧୁ ନାଏକ ସକାଳୁ ଛେଳି ପାଇଁ ଡାଳ ଆଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରୁ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ । ସୋମବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କ୍ଷତାକ୍ତ ଗୋଡ଼ ମିଳିଥିଲା । 

Headlines 2- ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ EV ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ  ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ । EV କିଣିବାକୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି। ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ EV । ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣିପାରିବେ EV, ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ସଚିବ ୨୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣିପାରିବେ EV  ଗାଡି଼। ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ SP କିଣି ପାରିବେ EV । ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ପରେ କିଣିପାରିବେ EV। 

Headlines 3- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ୨ ଜଣିଆ ଟିମ୍‌ । ବାଲିଅନ୍ତା ବର୍ବରତାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା NHRC ଟିମ୍‌ । NHRC ଟିମ୍‌ ପାଖରେ ହାଜର ହେଲେ ତତ୍‌କାଳୀନ ବାଲିଅନ୍ତା IIC ।୬ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ତଦନ୍ତ କରିବ ଟିମ୍‌ । 

Headlines 4- ପୁରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଜୁନ୍‌ ୪ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୩ରୁ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ । ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବ୍ରାଜିଲ, ଋଷିଆ, ଭାରତ, ଇଜିପ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧି । ଇଥିଓପିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ, ଚାଇନା ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବେ ।ସେହିପରି ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ୟୁଏଇ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଓ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। 

Headlines 5- କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ହେପାଜତ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସେଲ୍ (HRPC) ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ସୁବୁଲିଆ ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ସୋମବାର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ହାଜତରେ ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

Headlines 6- ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡରେ ଲାଗିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ଆଜିଠାରୁ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ୯ ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ୧୧ ତାରିଖ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ଯାହାର ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।  ୧୮ ତାରିଖ ସକାଳ ୯ରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ୍‌ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଜୁନ୍‌ ୧୮ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ଣ ୫ଟାରେ ଭୋଟ୍‌ ଗଣତି ସହ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Headlines 7- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସରକାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜେପି କ୍ୟାବିନେଟ ଚୟନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି । ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଶପଥଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି । ୩୫ ଜଣ ନୂଆ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କୋଲକତାର ଲୋକ ଭବନଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଏନ. ରବି ସମସ୍ତ ୩୫ ଜଣ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ଅର୍ଜୁନ ସିଂ, ଶଙ୍କର ଘୋଷ, ତାପସ ରାୟ, ମନୋଜ କୁମାର ଓରାଓଁ ଏବଂ ସ୍ବପନ ଦାସଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ।

Headlines 8- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନୂଆ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି । ଏମାନେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଜର ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହାସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ୩୭ ହୋଇଛି । ଏବେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରହିଛି । ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କଲେଜିୟମ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

Headlines 9- ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ୨୦୨୬ JEE ଆଡଭାନ୍ସଡ ରେଜଲ୍ଟ । IIT ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋନରୁ ଶୁଭମ କୁମାର ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ୩୬୦ରୁ ୩୩୦ ନମ୍ବର ରଖି ଶୁଭମ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ୨ରେ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋନରେ କବୀର ଛିଲ୍ଲର ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଙ୍କ ୩ରେ ଜତୈନ ଚାହର ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଜୋନର ଆରୋହୀ ଦେଶପାଣ୍ଡେ ୨୮୦ ମାର୍କ ସହ ସିଆରଏଲ CR ଲିଷ୍ଟ ୭୭ ରଖି ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଟପ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର ଆୟୋଜନା ଆଇଆଇଟି ରୁଡକୀ କରିଥିଲା ।

Headlines 10- ମିଆଁମାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ । ୪୬ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୭୪ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ। ମିଆଁମାରର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ବିସ୍ଫୋରକ ସମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି  । ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ଣରେ ନାମକାମ ସହରର କାଉଙ୍ଗଟୁପ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।  ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬ ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।  ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ୪୬ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ । ଆହତ ହୋଇଥିବା ୭୪ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

୫ ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ କାଳବୈଶାଖି ଚେତାବନୀ
Iranian President Masoud Pezeshkian: ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଓକିଲ ଭି. ମୋହନା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ମିଳିଲେ ୫ ନୂଆ ବିଚାରପତି
World Milk Day 2026: ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ପାଇ ଦିନକୁ କେତେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ ?