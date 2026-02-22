Top 10 News Headlines: ଆଇଆରଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Road Accident: ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟିପ୍ପର-ବୋଲେରୋ ଧକ୍କାରେ ୫ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ। ଝାରସୁଗୁଡା ସଦର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋରରେ ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟିପ୍ପର ଓ ପୋଲିସ ବୋଲେରୋ ଗାଡି ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୫ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Vegetable Market: ପାରାଦୀପ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଜଳିଗଲା ୭୦ରୁ ଅଧିକ ପରିବା ଦୋକାନ। ୨ ରୁ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟନ୍ ଟନ୍ ପରିବା ସମେତ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ସହ ୨ଟି ବାଇକ ଓ ୮ରୁ ଅଧିକ ସାଇକେଲ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ୩ ଘଣ୍ଟାରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ୬ଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ।
Shocking News: ବାହାଘର ସାରି କନ୍ୟାକୁ ଧରି ଫେରୁଥିଲା ବର । ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ନବ ବଧୂକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ନେଇଗଲା ପ୍ରେମିକ । ଶିଶୁପାଳ ହୋଇ ଫେରିଲା ବର । ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ରୋଚକ ଘଟଣା । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖୁଜେନପାଲିକୁ ଫେରୁଥିଲେ ବର ବଧୂ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତରଭା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବର। ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଏ ନେଇ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି ।
Bhubaneswar Crime: ଆଇଆରଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସରକାରୀ କ୍ବାର୍ଟର୍ସରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ । ଦୁଷ୍କର୍ମ ସମୟକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସହୀଦନଗର ପୋଲିସ୍ର ତଦନ୍ତ । ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ।
Odisha CM Mohan Majhi: ୪୪,୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ । ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ୧୦ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ । ପ୍ରାୟ ୯,୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେବ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମେମୋରି ଚିପ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ । ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମ୍ୟାଗନେଟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୁଞ୍ଜି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୩-ସୂତ୍ରୀ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ।
Bhupen Borah Joins BJP: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଲେ ଭୂପେନ ବୋରା । ବିଜେପି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାମିଲ୍ । ଆସାମ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭୂପେନ ବୋରା । ୨୦୨୧ରୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଥିଲେ । ଫେବୃଆରୀ ୧୬ରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଭୂପେନ ବୋରା ।
131 Version Mann Ki Baat: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ୧୩୧ ତମ 'ମନ୍ କି ବାତ୍'। AIର ଉପଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି କହିଲେ ମୋଦୀ । ଏହାସହ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ AIର ଉପଯୋଗିତା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦୀ। AI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ।
UGC 2026 List: ୟୁଜିସି ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂରା ଦେଶରେ ୩୨ଟି ନକଲି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛି । ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକ ବିନା ମାନ୍ୟତାରେ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଉଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ୟୁଜିସି ନିଜ ଓ୍ବେବସାଇଟରେ ଏହି ନକଲି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ନଲେଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସର୍ବାଧିକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ।
10 Percent Tarrif: ବିଶ୍ବର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସମସ୍ତ ଦେଶରୁ ହେଉଥିବା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଲାଗିବ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ। ଟାରିଫ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଝଟକା ପରେ ବି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଓଭାଲ ଅଫିସରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଘୋଷଣାନାମା। ଟ୍ରେଡ ଆକ୍ଟ ୧୯୭୪ର ଧାରା ୧୨୨ ଅନୁସାରେ ଏହି ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ।
T20 World Cup: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ସୁପର ସନ୍ ଡେ’ ସୁପର ମୁକାବିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହିଦିନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଓ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ । ଯାହାର ମଜା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନେଇପାରିବେ । ଗୋଟିଏରେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ।
