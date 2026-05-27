Top 10 News Headlines: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଢିଙ୍କିଆରେ JSW ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ୍‌ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣ ସମୟର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Trending Photos
Headlines 1- ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଢିଙ୍କିଆରେ JSW ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର । ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ଵାଇଁ ଓ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟ ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ୍ ରହିଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ । ୬୫ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ JSWର ଉତ୍କଳ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ । ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ 'ପୋସ୍କୋ' ଏଠାରୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 2- ବାଂଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜଙ୍କ ଚେତାବନୀ । ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତବର୍ଷ କିଛି ବାଂଲା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headiness 3- ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦର ଠାରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ଭଡ଼ା ନେଲେ ହେବ ଆକ୍ସନ। ଏପରି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଅଧିକ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି'। ୨% ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଅଧିକ ନେବା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଅଧିକ ନ ଦେଇ ସଠିକ୍ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ୍ ।
Headlines 4- ବୁଧବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଲା କାରଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ସକାଳ ସାଢେ ୧୧ ରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବଲପୁର ୪୧.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ହୀରାକୁଦରେ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୩୮.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୩୬.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
Headlines 5- ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ଋଷ ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଋଷର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଟିକା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଋଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଖାଇଲ ମୁରାଶକୋ ଏହି ଖବର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଟିକା କଙ୍ଗୋ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଦୁର୍ଲଭ ‘ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ’ ପ୍ରଜାତିର ଭୂତାଣୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରେ। ଏହି ମାସ ୧୭ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ହୋଇଥିବା ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି।
Headlines 6- ବୁଧବାର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁଜ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଉତ୍ତର ରେଳବାଇର ସମର୍ପିତ ଜିନ୍ଦ-ସୋନିପତ ସେକ୍ସନରେ ଏକ ଦଶ-କାର ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍-ଆଧାରିତ ଟ୍ରେନ୍ସେଟ୍ ପ୍ରଚଳନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୭୫କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଚାଲିବ, ଯାହା ୧୨୦୦ KW ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସେଲ୍ ପ୍ରପଲ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବ।
Headlines 7- ନକଲି ସୁନା ଗହଣା ବନ୍ଧକ ରଖି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ ଠକେଇ। EOW ଜାଲରେ SBIର ଦୁଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ। ଚନ୍ଦନ କୁମାର ମହଲା ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା EOW। ୧୦୫ଟି ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ୫କୋଟି ୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫ୍ରଡ ଅଭିଯୋଗ। ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ସୁନା ନକଲି ଥିବା ତଦନ୍ତରେ ଖୁଲାସା । ୬୨ଟି ଲୋନରେ କୌଣସି ସୁନା ଗହଣା ନଥିଲା। ନକଲି ସୁନା ଓ ଗାଏବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ବଡ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି । ସୁନା ଋଣ ନାଁରେ ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଠକେଇ । ନକଲି ସୁନା ରଖି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲଗାଇଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁନା । EOW ଜାଲରେ SBIର ଦୁଇ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ।
Headlines 8- ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସାନଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଅଧାରୁ ଫେରିଲା । ୩ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଫେରିଆସିଛି । ବିମାନରେ ପ୍ରାୟ ୨୩୦ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ । ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଯାଉଥିବା ବିମାନ AI173 ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯାଇଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦ୍ଷ୍ଟିରୁ ବିମାନକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଇଛି । ବିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 9- କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ସିଦ୍ଧରମୈୟା । ଡି.କେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ହାତକୁ ଯିବ କମାଣ୍ଡ ! କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟାେଙ୍କୁ ନିଜ ପଦରୁ ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ ଶିବକୁମାର ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
Headlines 10- ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଖାଲି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ୧୮ ଜୁନରେ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ। ଜୁନ ୧୮ ତାରିଖ ସକାଳ ୯ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ । ଅପରାହ୍ନ ୫ ଟାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ବୋଲି କହିଛି ECI । ଜୁନ୍ ୧ରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ୮ ରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ । ଜୁନ୍ ୯ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଓ ୧୧ରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଜୁନ ୧୧ରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ।
Also Read: LPG Gas Price: ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ସରକାର ତତ୍କାଳ ହିଁ ଲଗାଇଲେ କଟକଣା
Also Read: Similipal Tiger Reserve: ଶିମିଳିପାଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରିସର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଏନ୍ଜିଟି ଛାଟ