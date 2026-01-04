Top 10 News Headlines: ଅପରାହ୍ଣର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ...
Trending Photos
Puri Srimandira: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାତ ପାହାଚ ତଳେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି। ସାତ ପାହାଚ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଚସାରୁ ବିବାଦ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଳ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ବିବାଦ । ସେବକ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ପରିସ୍ଥିତି । ସାତ ପାହାଚ ବାଟେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ସେବକ ।
Ama Bus Tragedy: ଗତକାଲି ଆମ ବସ୍’ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ । ବିଶେଷକରି ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ବ । ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ । MVIମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକର ଫିଟନେସ୍ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
Rupali Square Accident: ଆମ ବସ୍' ଧକ୍କାରେ ମୃତ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କୁ ୪ ଲକ୍ଷ ସହାୟତା। CMRFରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ହେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା । ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଯାଜପୁର ଅଟୋ ଚାଳକ ବିଷ୍ଣୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ରୂପାଲି ଛକରେ ଆମ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ।
Mines Blasting: ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପଥର ଖଣିରେ ଶନିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାରି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶ୍ରମିକମାନେ ନିୟମିତ ପଥର ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଓଡାପଡା ତହସିଲଦାର ଏବଂ ମୋଟଙ୍ଗା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି କି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି।
Pitabas Panda: ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପୁଲିସ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର SDJM କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବ । ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ର କଳେବର ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଶାଳ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟକୁ ଅଣାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାର କେସ୍ ଡାଏରୀ ବା ସିଡ଼ି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୧୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
Puri Gajapati: ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କିପରି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତନ ଓ ଚେତନା ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ପୁରୀରେ ଚାଲୁଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାବେଶ। ଉଦଯାପନୀ ଦିବସରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏହା କେତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ଆମେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାହେଲେ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
DhanuYatra Kansa: ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର କଂସ ମହାରାଜ । ଆଜି ସକାଳୁ ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚି ମହୋଦଧିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ପଇତା ବିସର୍ଜନ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କଂସ ମହାରାଜ । ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ଜଗତ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବୃହତ୍ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ୧୧ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା । ମହାରାଜ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଥିଲେ ସୁଶିଲ ମେହେର ।
Amit Shah Tamilnadu Visit: ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆଜିଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ତାମିଲନାଡୁ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ତଥା ଏନଡିଏର ରଣନୀତିକୁ ଅମିତ ଶାହ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ।
Veneguela US Crisis: ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ସନ ପରେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତବ୍ଧ । ରାଜଧାନୀ କାରକାସରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଆମେରିକା । ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ଅପରେସନର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ରିଜର୍ଭ୍ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭେନେଜୁଏଲାର ଶାସନ ଭାର ଏବେ ଆମେରିକା ହାତରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
India Citizen: ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ସରକାର ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅଣ-ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
Also Read: Cough Remedy: ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ କଫ ସଫା ହେଉନାହିଁ କି? କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଉପଚାର ମିଳିବ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି !