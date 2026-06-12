Headlines 1- କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ । ମୀନାକ୍ଷୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଖାରଜ । ହୋଇଥିଲା
Headlines 2- ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡି । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଲା ଏପେଟ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ସେପଟେ ସରକାର ପାଳୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ଏବଂ ମୀନତୀ ବେହେରା। ବିଜେପିର ‘ନାରୀଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ’ ସ୍ଲୋଗାନ ଏବେ ମହିଳା ଦମନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
Headlines 3- ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରିଲା ଦୁଇବର୍ଷ । ଠିକ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ । ଦୁଇ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ନିଜର ଉପଲବ୍ଧି ବଖାଣିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝି । ଗତ ଦୁଇବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୧ଟି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 4- ଦଶପଲ୍ଲା ବିଡିଓ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଗାଡିକୁ ପଥର ମାଡ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପଥରମାଡରେ ଗାଡିର ଆଗ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେବେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର୍ ଓ ବିଡିଓ । ବିଡିଓ SIR କାର୍ଯ୍ଯ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ନଛିପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ନଛିପୁରରେ ଜଣେ ଅଗ୍ନିବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚକ ସହ ମିଶି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ଯ ବଣ୍ଟନ କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହଠାତ୍ ଗାଡିକୁ ପଥର ମାଡ କରିଥିଲେ । ଗାଡି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ପଥରଟି ବିଡିଓଙ୍କ ଗୋଡରେ ବାଜିଥିଲା ।
Headlines 5- ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା । ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମୌସୁମୀ । ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଗୁରୁବାର ଦିନର ସୂଚନାଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗମନ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିଲା । ଆଗାମୀ ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ।
Headlines 6- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମୁସ୍କିଲ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଟିଏମସିର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ମମତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । କୋଲକାତାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ମମତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ୩ଟି ଧାରା ଲାଗିଛି । ବିଏନଏସ ୧୯୬(୧), ବିଏନସ ୩୫୧(୨) ଏବଂ ବିଏନଏସ ୩୫୨ ଲାଗିଛି ।
Headlines 7- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏଣିକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୫ କିଲୋ ବଦଳରେ ମିଳିବ ୧୦ କିଲୋ ଚାଉଳ । ରାଜ୍ୟର ୩ କୋଟି ୨୮ ଲକ୍ଷ ୫୨ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ । ମୋଟ୍ ୮ ହଜାର ୮ ଶହ ୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା । ଶିଶୁ ଅପପୃଷ୍ଟି ଓ ଅନାହାର ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ୫୭୪ କୋଟିରେ ଜନାଶ୍ରୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ।
Headlines 8- ଦୁର୍ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଏସୟୁଭି । ଜୀବନ ହାରିଲେ ୫ ବ୍ୟକ୍ତି । ଏହାସହ ୪ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖବର ମୁତାବକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଣ୍ଡା-ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭଲିୟାନ ପୁରୱା ସନ୍ତୋଷ ଢାବା ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରେ ସଞ୍ଜୟ ତିଓ୍ୱାରୀ ନାମକ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଏକ ଗାଡି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ସେ ରାସ୍ତା କଡରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ଆଖପାଖର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଏସୟୁଭି ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଯାଇଥିଲା ।
Headlines 9- ନିଟ୍-ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର । ଜୁନ୍ ୨୧ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଟ୍-ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି NTA । ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଅବଧି ୧୯୫ ମିନିଟକୁ ବୃଦ୍ଧି । ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୫ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ ୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବୁକଲେଟରେ ନୂତନ ଲେଆଉଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରଫୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପେଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢାଯାଇଛି । ଦୁଇଟି ପେଜ୍ ବଦଳରେ ୪ଟି ପେଜ୍ ମିଳିବ ।
Headlines 10- ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାମୂହିକ ଯୋଗ ଅଭିଯାନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସାରାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ଜାରି ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପରେ ଯୋଗ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଜୁନ୍ ୨୧ କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଯୋଗର ସାର୍ବଜନୀନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ କରିଛି।