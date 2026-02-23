Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍ ଓ ସକାଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:09 AM IST

Mahanadi Tribunal: ୫ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍ । ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବେଲା ଏମ୍. ତ୍ରିବେଦୀ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ । ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମର ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ।

Matric Exam 3rd Paper: ଆଜି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ତୃତୀୟ ଦିନ । ତୃତୀୟ ଭାଷାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଆଜି ହେବ ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷା । ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା । ରାଜ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 

Odisha Weather: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ । ଝଡତୋଫାନ, ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଆଜି ୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତକର୍ତା । ୮ ଜିଲ୍ଲା ଓ ୨୪ ତାରିଖ ୩ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଂଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବିଷୁବ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଉପର ବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । 

OCA Election Issue: ଓସିଏ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ହୋହାଲ୍ଲା । ଓସିଏର ମନମାନିକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ । ଅଧାରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ଓସିଏ ସଦସ୍ୟ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର । ଓସିଏର ନିର୍ବାଚନ ନହେବାକୁ ବିରୋଧ କରି ବୈଠକ ବର୍ଜନ କଲେ । ଆଉ କହିଲେ ନିର୍ବାଚନ ନହେବା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ । ନେସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପଲିସି କୁ ଆଳକରି ନିର୍ବାଚନ ନକରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋଧା କମିଟି ସୁପାରିସ କ୍ରମେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ ।

Odisha Andhra Border Conflict: ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଗାଁକୁ ଅବହେଳା। ଓଡ଼ିଶା ଗାଁ ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ଦରଦ। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଦୋମୁହାଁ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ୫ଟି ଗାଁର ଲୋକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ ପରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାସ୍ତା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଯୋଗାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଯାହା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ବଢ଼ାଇଛି।  ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଧୂଳିପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ୫ରୁ ୬ ଟି ଗାଁ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିବନ୍ଧ, ଡନ୍ତୁରାଇ, କାଣ୍ଡଳପଡ଼ୁ, ଶୋଉପଳା ଓ ଗଜେଟ ପରି ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆନ୍ଧ୍ର ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। 

Road Accident: ସୋମବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ଅଶୁଭ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅମରାବତୀରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ୬୦ ରୁ ୭୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Namo Bharat Metro: ଭାରତର ସବୁଠୁ ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ନମୋ ଭାରତ ରାପିଡ୍ ରେଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଡରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ମାତ୍ର ୫୫ ମିନିଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରି ପହଁଚିଯିବ ମେରଟରେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୮୨ କିମି ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ-ମେରଟ ରିଜିଓନାଲ ରାପିଡ୍ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ସିଷ୍ଟମର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସରାୟ କାଲେ ଖାନ ଠୁ ନ୍ୟୁ ଅଶୋକ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ୫ କିଲୋମିଟର ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ମେରଟ୍ ସାଉଥରୁ ମୋଦୀପୁରମର ସେକସନ୍ ରହିଛି ।

Sharad Pawar Hospitalized: ଏନସିପି-ଏସପି ନେତା ଶରଦ ପାୱାର ପୁଣିଥରେ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବାକରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣେର ଏକ ଘରୋଇ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । କିଛିଦିନ ତଳେ ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଶରଦ ପାଓ୍ବାର । ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ନେଇ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ବାବା ଆଗକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରେସନ ପାଇଁ ପୁଣେର ରୁବି ହସପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।

Mukul Roy Passed Away: ପୂର୍ବତନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମୁକୁଲ ରୟଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସେ କୋଲକାତାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାୟ ୧:୩୦ ସମୟରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ୭୩ ବର୍ଷୀୟ ମୁକୁଲ ରୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। 

Tarique Rahman: ବାଂଲାଦେଶରେ ନୂତନ ସରକାର କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ, ସେନାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରବିବାର, ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦଳବଦଳ କରି ନୂତନ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେନା ତାଲିମ ଏବଂ ମତବାଦ କମାଣ୍ଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏମ ମୈନୁର ରହମାନଙ୍କୁ ନୂତନ CGS ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି।

